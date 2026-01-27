21세기제우스, 맞춤 설계로 완성하는 하우징 전문 기업

21세기제우스가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 6년 연속 건축(전원주택시공) 부문을 수상했다.21세기제우스는 전원주택 설계부터 시공까지 전 과정을 아우르는 종합 건축 기업으로, 고객의 라이프스타일과 공간 활용도를 반영한 맞춤형 하우징 솔루션을 제공해 오고 있다. 단순한 시공 중심의 건축을 넘어, 공간의 목적과 사용자의 동선을 고려한 설계 역량을 강점으로 내세우며 차별화된 경쟁력을 구축하고 있다.특히 건축 초기 단계부터 고객과의 충분한 커뮤니케이션을 바탕으로 프로젝트를 진행하는 점이 21세기제우스만의 핵심 강점이다. 부지 선정과 인허가 컨설팅을 시작으로 공간 설계, 구조 계획, 시공 이후의 유지·관리까지 고려한 통합적인 건축 프로세스를 운영하며, 책임 시공을 원칙으로 안정성과 완성도를 동시에 확보하고 있다.2003년 설립 이후 20여 년간 축적한 노하우를 바탕으로 21세기제우스는 다양한 전원주택 스타일을 선보이고 있다. 자연과의 조화를 강조한 ‘내추럴’ 스타일을 비롯해 현대적 감각의 ‘모던’, 산토리니 특유의 색감을 적용한 ‘지중해’, 일본 주거 문화를 반영한 ‘재팬’ 스타일 등 고객의 취향과 생활 방식에 맞춘 설계를 통해 선택의 폭을 넓혔다.21세기제우스 관계자는 “건축은 단순히 공간을 짓는 일이 아니라, 그 안에서 살아갈 삶의 방식을 설계하는 과정이라고 생각한다”며 “앞으로도 고객의 일상에 실질적인 가치를 더하는 하우징 건축을 통해 신뢰받는 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com