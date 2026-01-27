결이고은, 얼굴부터 바디까지 체계적으로 관리하는 에스테틱 브랜드

결이고은이 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 고객만족브랜드(에스테틱) 부문을 수상했다.결이고은은 20년간 축적된 노하우와 체계적인 피부 전문 케어 시스템으로 고객 맞춤형 관리 서비스를 제공해 왔다. 특히 작은 얼굴 관리, 균형 얼굴 관리, 슬리밍 바디 케어 등 비스포크형 맞춤 서비스를 통해 웨딩·일상 고객 모두에게 높은 만족도를 이끌어 냈다.브랜드 설립 이후 ISO 9001 품질경영시스템에 준하는 서비스 수준을 갖추며 지속적인 성장과 확장을 이어왔으며, 전국 주요 지역에 다수 지점을 운영하며 고객 신뢰도를 꾸준히 높였다. 그 결과 2024년에도 ‘고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드’로 선정되는 등 업계 내 입지를 공고히 하는 중이다.이러한 결이고은은 ‘진심과 정성으로 고객에게 최상의 만족을 제공한다’는 경영 철학을 바탕으로, 피부 전문가들이 1:1 맞춤 케어로 고객의 건강한 아름다움을 실현하고자 최선을 다하고 있다. 이번 ‘대한민국 우수 브랜드 대상’ 수상은 고객 중심의 혁신과 신뢰를 바탕으로 한국 뷰티 산업의 미래를 이끌어 가는 브랜드임을 다시금 입증하는 계기가 되었다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com