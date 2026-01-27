난타5000피자, 100% 자연산 치즈와 트랜스지방 0%로 완성한 건강한 피자

난타5000피자가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 2년 연속 프랜차이즈(피자) 부문을 수상했다.난타5000피자는 2006년 설립 이후 ‘고객의 건강과 행복을 최우선으로 생각한다’는 경영 철학을 바탕으로 남녀노소 누구나 안심하고 즐길 수 있는 고품질의 피자를 합리적인 가격에 제공하고 있다. 특히 100% 자연산 치즈와 트랜스지방 0%를 자랑하는 난타5000피자는 콤비네이션, 불고기, 고구마, 하와이안 등으로 피자 메뉴가 다양하며, 사이드 메뉴와 세트 구성을 통해 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.이러한 난타5000피자는 자체 기업부설연구소를 통해 제품을 지속적으로 개발해 오고 있다. 뿐만 아니라 피자의 핵심 재료인 도우를 자체 공장에서 생산해 가격 경쟁력 확보에도 주력해 왔다. 이러한 전략은 경기 변동과 외식 물가 상승 국면에서도 안정적인 수요를 유지하는 기반으로 작용한다.철저한 위생 관리와 상생의 가치를 실현해 온 난타5000피자 관계자는 “소비자가 체감할 수 있는 가성비와 구성력을 지속적으로 강화해 온 점이 2년 연속 수상으로 이어진 것 같다”며 “앞으로도 소비자와 가맹점 모두에게 신뢰받는 프랜차이즈로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com