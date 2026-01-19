도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일 트루스소셜 계정에 백악관 집무실 책상 위에 주먹 쥔 양손을 올린 채 정면을 응시하는 자신의 흑백 사진과 함께 ‘관세 왕’﻿이란 문구를 게재했다. 사진=트럼프 트루스소셜 갈무리

도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합과 대유럽 관세 부과에 EU 주요 국가들이 약 159조원 규모의 보복 관세를 검토하고 있다고 18일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.FT에 따르면, EU 27개 회원국 대사들은 18일 오후 5시 브뤼셀에서 긴급 회동을 열었다. 회의에서는 약 930억 유로 규모의 대미 보복 관세 목록을 재가동할 것인지에 대해 논의했다. 반강압 수사(ACI)도 함께 검토됐다.약 930억 유로(약 159조원) 규모의 보복 관세는 지난 미·EU 무역 협상 때 작성된 목록이다. 전면적인 무역 전쟁을 피하기 위해 2월 6일까지 보류된 상태였다.반강압 수사(ACI)는 EU나 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 서비스, 외국인 직접 투자, 금융 시장, 공공조달, 지식 재산권 등의 무역을 제한하는 조치다. ‘무역 바주카포’라고 불리며 2023년에 처음 도입됐다. 도입 이후 사용된 적은 없다. 무역을 무기로 한 정치적 압박에 맞서기 위한 EU의 '최후의 대응 카드'다.도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지 시간) SNS 트루스소셜을 통해 그린란드에 병력을 파견한 유럽 8개국에 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 관세는 2월부터 10%가 부과되며, 6월에는 25% 인상한다고 전했다. 관세 대상은 그린란드에 군사 병력을 파견한 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드다.유럽 8개국은 그린란드 내 주요 시설을 지키는 합동 훈련을 하기 위해 소규모 병력을 파견했다고 14일(현지 시간) 알려졌다. 이에 미국이 그린란드 병합을 위해 관세 카드를 꺼내들었다. 그린란드는 덴마크령의 섬으로, 북극해와 북대서양을 잇는 핵심 길목에 위치했다. 군사적 요충지다. 광물, 석유, 천연가스, 반도체를 만드는 데 필요한 재료인 희토류까지 매장되어 있다.FT에 따르면, 한 유럽 외교관은 "이 상황이 지속된다면 사용할 수 있는 명확한 보복 수단들이 있다"며 "우리는 공개적으로 냉정을 촉구하고 그에게 물러설 기회를 주고자 한다, 우리 메시지는 당근과 채찍"이라고 말했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 유럽 주요국 정상들과 접촉하고 있다고 밝혔고, ACI 발동을 공식적으로 추진할 계획이라고 18일 BBC 방송을 통해 밝혔다. "관세 위협은 용납할 수 없고 지금 상황에 맞지도 않는다. 유럽인들은 단합해 조율된 방식으로 대응할 것"이라고 말했다.키어 스타머 영국 총리는 "완전히 잘못된 일"이라고 말했다. 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 "우리는 위협에 굴하지 않을 것"이라고 말했다.관세 위협을 받은 8개국은 이날 공동성명을 냈다. "관세 위협은 대서양 간 관계를 약화하고 위험한 악순환 가능성이 있다"고 비판했다.덴마크의 프리데릭센 총리는 이날 SNS를 통해 "이는 우리 국경을 훨씬 넘어선 문제라는 점이 더 분명해졌다"며 "유럽이 일관된 메시지를 보내줘서 기쁘다. 유럽은 협박당하지 않는다"고 말했다.유럽 의회는 이달 26~27일 미국과 무역협정을 표결에 부칠 계획이었다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 ADR 방송에서 "이 합의가 현재 상황에서 가능할 것 같지 않다"고 말했다. 그린란드 문제로 인해 이를 보류해야 한다는 주장이 나오고 있다.당국자들에 따르면 유럽 정상들은 보복 조치 마련은 이후 있을 협상을 대비하는 것이라고 밝혔다. 이번 주 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 트럼프 대통령과의 협상력을 높이기 위해서다.ACI를 미국에 대해 어떻게 활용할 수 있을지 검토하는 데는 다수의 회원국이 찬성했지만, 대다수는 먼저 대화하기를 바라고 있다. 이번 다보스포럼이 관건이 될 것이라고 외교관들은 덧붙였다.마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO.나토) 사무총장은 SNS를 통해 트럼프 대통령과 전화통화를 통해 그린란드 및 북극 안보 상황에 대해 논의했다고 밝혔다. 그는 "우리는 이 문제에 대해 계속 노력할 것이며 다보스에서 그를 만나기를 기대한다"고 말했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com