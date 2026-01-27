노종훈성형외과의원, 대표원장 책임 진료로 완성하는 안면윤곽수술

노종훈성형외과의원가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 의료(성형외과) 부문을 수상했다.노종훈성형외과의원은 사각턱, 턱끝, 광대 등 안면윤곽수술분야의 진료를 15년이상 해오고 있다. 또한 안면윤곽개선을 통한 얼굴의 기본골격구조를 바탕으로 하여 잘 어울리는 눈성형, 코성형, 가슴성형 등 다양한 성형 진료를 진행하고 있다. 얼굴뼈 성형을 포함한 전반적인 성형 분야에서 환자의 얼굴 구조와 비율, 개인별 특성을 고려한 맞춤 진료를 원칙으로 한다. 해당 병원은 상담부터 수술, 수술 후 경과 관리까지 대표 원장이 직접 진료하는 책임 진료 시스템을 운영 중이다. 초기 상담 단계에서 환자의 얼굴형과 기능적 요소를 종합적으로 분석한 뒤 개인에게 적합한 수술 방향을 제안하며, 수술 이후에도 회복 과정과 경과를 지속적으로 확인하는 체계를 갖추고 있다.또한 노종훈성형외과의원은 마취통증의학과 전문의가 상주하는 협진 시스템을 구축해 수술 전·후 과정에서 환자의 상태를 체계적으로 관리한다. 수술 전 안전 검사를 비롯해 수술 중 마취 관리, 수술 후 통증 조절과 회복 상태 확인까지 의료진이 지속적으로 환자의 컨디션을 체크함으로써 안정적인 수술 환경을 유지한다. 이러한 시스템은 수술 결과뿐 아니라 수술 과정 전반의 안전성과 환자의 심리적 안정까지 고려한 의료 서비스로 이어지고 있다.노종훈성형외과의원은 체계적인 진료 시스템과 안전 중심의 의료 환경을 바탕으로, 환자가 신뢰할 수 있는 성형외과 진료를 제공하는 데 주력하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com