랭귀지큐브, 맞춤형 영어 회화 교육으로 경쟁력 입증

랭귀지큐브가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 10년 연속 교육(영어회화) 부문을 수상했다.랭귀지큐브는 역삼과 압구정, 종로 센터를 중심으로 1:1 영어 회화 맞춤 교육 서비스를 제공하고 있다. 원어민 강사진과 자체 노하우를 담은 교육 시스템, 학습자 수준에 맞춘 체계적인 커리큘럼을 바탕으로 경쟁력을 확보하며 ‘대한민국 우수 브랜드 대상’에 10년 연속 선정됐다.랭귀지큐브는 영어 학습에서 개인별 목표와 수준 차이가 크다는 점에 주목해, 획일적인 수업 방식이 아닌 맞춤형 교육 모델을 중심으로 브랜드를 전개해 왔다. 학습자의 현재 실력을 정확히 진단한 뒤 단계별 학습 방향을 설정하고, 이를 기반으로 수업 내용을 구성하는 것이 특징이다.주요 사업은 성인 대상 영어 회화 교육으로, 말하기 중심 수업과 함께 듣기와 읽기, 쓰기 요소를 유기적으로 결합한 커리큘럼을 운영 중이다. 특히 실생활과 비즈니스 환경에서 바로 활용할 수 있는 커리큘럼도 갖추고 있어 학습자의 니즈에 따른 수업이 가능하다. 이러한 랭귀지큐브는 무료 체험 2회 후 수업 여부를 결정할 수 있도록 학생들을 지원하고 있다.랭귀지큐브는 앞으로도 학습자의 목적과 학습 환경을 고려한 맞춤형 영어 교육 서비스를 통해, 외국어 교육 시장에서 차별화된 경쟁력을 이어간다는 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com