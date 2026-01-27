미플 아미아, 연구소 기반 맞춤형 피부 관리의 에스테틱 브랜드

미플 아미아가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 9년 연속 프랜차이즈(에스테틱) 부문을 수상했다.미플 아미아는 본사 중앙연구소에서 개발한 고유의 피부 관리 테크닉을 토대로 고객 맞춤 피부 관리 프로그램을 제공하는 에스테틱 브랜드다. 모든 관리는 국가 자격증(피부미용)을 취득한 전문 피부 관리사가 진행해 관리의 전문성과 안전성을 동시에 높였다.주요 프로그램은 ▲수분 ▲미백 ▲모공 ▲탄력 등 피부 컨디션 개선과 ▲바디탄력 ▲하체 관리 ▲전신 관리 등이다. 관리 전 상담부터 관리 후 케어까지 전 과정을 하나의 프로세스로 설계해 고객들의 만족도가 높다. 특히 본사에서 직접 런칭한 청담 프리미엄 홈케어 브랜드 ‘카미안느’를 사용해 매장에서의 전문 관리와 일상 속 홈케어를 연계한 관리법을 제안하고 있다. 이를 통해 고객의 피부 관리 지속성을 높이고 브랜드 접점을 확장해 나가겠다는 전략이다.대형마트 입점 피부관리 업체 1위 브랜드로 자리 잡은 미플 아미아는 현재 전국 70여 개 지점을 운영하며 고객 접근성을 강화하고 있다. 생활 동선 가까이에서 전문적인 피부 관리를 받을 수 있는 환경을 구축함으로써, 에스테틱 서비스의 대중화에도 기여하고 있다. 이러한 운영 경쟁력은 누적 회원 수 120만 명이라는 성과로 이어졌다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com