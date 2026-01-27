벨레즈온, 착용감과 실용성으로 경쟁력을 이어온 언더웨어 브랜드

벨레즈온이 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 10년 연속 패션(언더웨어) 부문을 수상했다.벨레즈온은 언더웨어 시장에서 입지를 구축해 온 심리스 전문 언더웨어 브랜드다. 브랜드 론칭 배경과 핵심 가치를 ‘편안함’으로 삼고, 부담 없는 가격과 높은 효용 가치의 알찬 구성으로 연구 개발에 주력해 왔다. 그 결과 2025년 대표 상품인 ‘데일리 심리스 언더웨어 12종 패키지’가 100만장 판매 돌파라는 기록적인 실적을 보여주었다. 이에 대해 브랜드 관계자는 “편안하게 입을 수 있도록 고안된 심리스 공법과 경쟁사 대비 구매 부담을 획기적으로 줄인 가격 및 구성으로 선보인 결과로 생각된다”고 전했다.벨레즈온은 고객의 열화와 같은 성원에 힘입어 2026년 고객 중심으로 업그레이드된 신상품 ‘데일리 소프트 쉐이핑 스킨 패키지 12종’을 선보일 예정이다. 해당 제품은 철저하게 고객 중심으로 진행되었으며, 실제 구매 고객의 리뷰와 불만 사항을 종합하여 개선 및 개발을 단행한 것이 특징이다.신상품 ‘데일리 소프트 쉐이핑 스킨 패키지 12종’은 롯데홈쇼핑, SK스토아, GS홈쇼핑, KT알파쇼핑, W쇼핑 등 홈쇼핑(TV/데이터)을 통해 고객에게 선보일 예정이다. 벨레즈온은 앞으로도 브랜드와 고객 간 신뢰를 중시하며 꾸준한 연구 개발을 통해 더 나은 상품을 기획 및 생산하고, 고물가 시대 부담 없는 가격을 유지하여 고객과 함께 성장하고 살아 숨 쉬는 브랜드가 되기 위해 노력할 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com