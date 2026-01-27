부페마트, 행사·모임·일상을 연결하는 케이터링 브랜드

부페마트가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 3년 연속 서비스(케이터링) 부문을 수상했다.부페마트는 각종 행사와 모임, 결혼 피로연에 필요한 음식을 제공하는 케이터링 브랜드다. 패키지 상품부터 출장뷔페, 핑거푸드까지 폭넓은 라인업을 기반으로 고객의 다양한 니즈에 대응하며, 합리적인 가격과 안정적인 품질 관리로 높은 만족도를 이끌어내고 있다. 이를 통해 기업 행사나 가족 모임, 소규모 파티 등 다양한 상황에서 고객 맞춤형 식사 구성이 가능하게 했다.음식은 한식요리경연대회 대상(통일부장관상)과 대한민국 세계음식문화원상을 받은 일류 요리사가 당일 조리하여 제공하며, 신선하고 검증된 식재료만 사용해 퀄리티가 더욱 높다. 내 가족이 먹는다는 생각으로 청결하게 위생 관리하는 것도 장점으로 꼽힌다. 뿐만 아니라 식사에 필요한 숟가락과 젓가락, 크라프트 접시 그리고 국자와 국볼까지 제공해 편의성을 높였다.부페마트 관계자는 “고객이 필요로 하는 순간에 가장 합리적인 선택이 될 수 있도록 상품과 서비스를 지속적으로 고도화해 왔다. 앞으로도 다양한 라이프스타일과 행사 환경에 맞춘 푸드 솔루션으로 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com