뽀숑하우스, EWG 그린 등급 성분으로 완성한 프리미엄 친환경 세제 브랜드

뽀숑하우스가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 4년 연속 리빙(친환경세제) 부문을 수상했다.뽀숑하우스는 고품질 세제로 잘 알려진 세제몰의 친환경 세제 전문 브랜드다. 친환경 인증을 받은 어린이 전용 식기세척기 세제를 비롯해 채소와 젖병까지 세척 가능한 식기세척기 세제 ‘올인원파우더’, 전성분 EWG 그린등급인 아기 욕조클리너 등 생활 전반에 필요한 제품군을 선보이고 있다. 특히 반려동물 양육 가구 증가에 맞춰 강아지 주방세제, 강아지·고양이 탈취제까지 라인업을 확장해 왔다.특히 뽀숑은 ESG 경영 기조 아래 소비자 안전을 최우선 가치로 삼고, 유해 성분을 배제한 친환경 세제 개발에 집중해 왔다. 대표 제품인 식기세척기 세제 ‘뽀숑하우스 올인원파우더’는 100% 전 성분 식품첨가물 원료로 만들었으며, 한국 비건인증원 공식 인증을 받은 비건 세제다. 세제와 린스 올인원 제품으로 깨끗한 세척력과 산뜻한 헹굼력이 강점이다. 누적 판매량 100만 개를 돌파했으며 고객 만족도는 5점 만점에 평균 4.9점을 기록할 만큼 실제 사용 고객들에게 인정받고 있다.‘뽀숑하우스 반려동물 탈취제’ 역시 환경과 동물을 생각하는 미세플라스틱 불검출 포뮬라로 제품 인증을 받았다. 뽀숑하우스의 프리미엄 펫 세제 라인인 ‘개끗한 똥지우개’ 또한 업사이클링 원료를 사용했다. 반려동물 전용 식기 주방세제는 과일, 채소까지 세척 가능한 원료로 만들어져 안전한 성분을 선호하는 많은 반려인의 니즈를 충족했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com