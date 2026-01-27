시크(SEEC), 실사용 중심 설계 프리미엄 카시트

시크(SEEC)가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 11년 연속 유아용품(카시트) 부문을 수상했다.시크(SEEC)는 유아들의 안전을 최우선 가치로 삼고, 카시트 분야에 특화된 제품을 선보여 온 전문 브랜드다. 유아 안전에 대한 기준이 점차 강화되는 가운데, 시크는 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 카시트 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.최근 선보인 신제품 '맥스 아이리스'는 최신 유럽 안전 기준인 i-Size 인증을 획득했다. 하나의 아이소픽스 베이스에 바구니(인펀트)&컨버터블을 호환하여 조리원 이동 시기부터 7세까지 사용이 가능한 모듈러 카시트다.맥스 아이리스 i 바구니(인펀트) 카시트는 신생아부터 18개월까지 사용 가능하며, 유선형 C자 설계를 기반으로 한 바구니 카시트의 쉘(Shell)은 아이에게 엄마 뱃속과 같은 안정감을 선사한다. 에르고 리클라인(Ergo Recline) 시스템을 통해 약 175도의 신생아 최적의 배면각도를 제공하여 목과 척추에 무리가 가지 않도록 도와준다.맥스 아이리스 Pro 컨버터블 카시트는 신생아부터 7세까지 사용 가능하여 아이의 성장 속도에 따라 13단계 헤드레스트 높이, 5단계 등받이 각도 조절이 가능하다. 시크는 맥스 아이리스 출시와 함께 안전성과 실사용성을 동시에 강화한 제품으로 브랜드가 축적해 온 기술 노하우를 집약했다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com