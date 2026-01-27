신빨토크쇼 귀묘한 이야기, 오싹한 사연과 진솔한 상담을 담은 무속 예능

신빨토크쇼 귀묘한 이야기가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 방송프로그램(예능) 부문을 수상했다.신빨토크쇼 귀묘한 이야기는 풀리지 않는 삶의 고민과 설명하기 어려운 사건들을 무속의 시선에서 풀어내는 토크형 방송 프로그램이다. ‘약은 약사에게, 귀묘한 이야기는 무속인에게’라는 콘셉트로 기획된 이 프로그램은 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 답답한 고민과 미스터리한 사연을 중심으로 전개된다.직접 겪은 기묘하고 오싹한 이야기들을 바탕으로, 신빨이 강하게 내린 무속인들이 각자의 해석과 조언을 전하며 프로그램만의 차별화된 서사를 만들어간다. 이를 통해 시청자는 무속이라는 전통적 요소를 보다 친숙하고 현실적인 콘텐츠로 접할 수 있다. 이러한 신빨토크쇼 귀묘한 이야기는 시청자들의 인기에 힘입어 지난 1월 6일부터 새 시즌 방송에 들어갔다.이번 수상은 신빨토크쇼 귀묘한 이야기가 독창적인 콘셉트와 진정성 있는 스토리텔링을 통해 방송 콘텐츠로서의 경쟁력을 인정받은 결과로 풀이된다. 무속이라는 소재를 현대적인 토크 형식으로 풀어낸 기획력과 출연진의 몰입도 높은 진행이 프로그램의 차별화 요소로 작용하며, 방송 프로그램 부문에서 의미 있는 성과를 거뒀다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com