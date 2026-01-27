오마이물류, 3년 연속 선정된 3PL 풀필먼트 전문 기업

오마이물류가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 3년 연속 서비스(물류대행) 부문을 수상했다.오마이물류는 온라인 판매자를 대상으로 물류 전 과정을 대행하는 물류 전문 기업으로, 이커머스 환경에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있다. 급변하는 온라인 유통 시장에서 판매자가 상품 기획과 마케팅에 집중할 수 있도록 입·출고 관리, 보관, 피킹·패킹, 배송까지 물류 전반을 아우르는 원스톱 서비스를 구축해왔다. 자체 운영 시스템을 기반으로 주문 처리의 정확도와 배송 안정성을 높이며, 다양한 판매 채널을 운영하는 고객사의 물류 부담을 효율적으로 경감시키는 데 주력하고 있다.주요 사업은 이커머스 셀러와 브랜드사를 위한 물류대행 서비스로, 상품 특성과 판매 규모에 따라 유연하게 대응할 수 있는 맞춤형 물류 운영이 강점이다. 반복적인 출고 업무부터 시즌별 물량 증가에 따른 대응까지 체계적으로 관리하며, 안정적인 물류 흐름을 유지하는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 소규모 온라인 판매자부터 일정 규모 이상의 브랜드사까지 폭넓은 고객층을 확보하고 있다.오마이물류는 물류 운영 과정에서 발생할 수 있는 오류를 최소화하기 위해 관리 체계를 지속적으로 고도화해왔다. 출고 정확도와 작업 효율을 동시에 고려한 프로세스를 적용해 고객 신뢰를 쌓아왔으며, 물류 품질 유지와 서비스 안정성 확보를 핵심 가치로 삼고 있다. 이러한 운영 방식은 장기적인 파트너십 형성으로 이어지며, 서비스 만족도를 높이는 요소로 작용하고 있다.이번 수상은 오마이물류가 물류대행 서비스 부문에서 3년 연속 선정된 결과로, 지속적인 서비스 품질 관리와 안정적인 물류 운영 역량을 인정받은 성과로 평가된다. 아울러 최근 인천 서구에 2센터를 추가로 설립해 운영을 시작하며 물류 인프라를 확장했고, 이를 바탕으로 처리 물량과 고객사가 빠르게 증가하는 등 성장세를 이어가고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com