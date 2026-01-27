유니하이테크, 상업용 냉장·냉동 쇼케이스 전문 제조 기업

유니하이테크가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 제조(냉장고쇼케이스) 부문을 수상했다.2006년 설립된 유니하이테크는 20년 제조 노하우로 냉각 솔루션 표준을 정립한 B2B 전문기업이다. 프리미엄 브랜드 ‘유니쿨라(UNICOOLA)’를 필두로 온라인 점유율 39%를 기록하며 업계 1위를 수성 중이다.기획부터 R&D, 제조, 전국 100여 개 센터의 사후관리(A/S)까지 해결하는 ‘맞춤형 원스톱 솔루션’과 연간 최대 10만 대의 생산 역량이 핵심 경쟁력이다. 전략 모델인 ‘실속형(Core) 라인’은 프리미엄 기술력을 대중화한 라인업으로 글로벌 생산라인을 통해 원가는 낮추면서도 오리지널의 성능과 품질 DNA를 엄격히 유지해 파트너사에게 최적의 대안을 제시한다.유니하이테크는 영하 25도 초정밀 정온 유지 기술과 30% 이상의 에너지 절감을 실현한 인버터 시스템을 기반으로, 싱가포르·대만·중국에 이어 호주와 일본 등 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있다. 유니하이테크 관계자는 앞으로도 독보적인 기술력을 바탕으로 “깨끗함과 시원함을 약속드립니다”라고 강조했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com