카미안느, 데이·나이트 솔루션으로 완성하는 집중 기미 관리

카미안느가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 2년 연속 화장품(기미크림) 부문을 수상했다.카미안느는 ‘집에서 만나는 청담 스파 테라피’를 콘셉트로, 에스테틱 관리 노하우를 일상 속 홈케어 제품으로 구현한 화장품 브랜드다. 피부 컨디션 변화가 잦은 현대인의 생활 패턴에 맞춰, 전문적인 관리를 집에서도 이어갈 수 있도록 돕고 있다.대표 제품은 ‘기미 잡티 크림 2종 세트(데이+나이트)’다. 낮과 밤의 피부 상태 차이에 주목해 시간대별로 다른 관리 포인트를 적용한 것이 특징이다. 데이 크림은 외부 환경에 노출되는 낮 동안 생성된 멜라닌을 줄여주며, 나이트 크림은 멜라닌이 기미로 자리 잡지 않도록 설계됐다. 이를 통해 하루 주기에 맞춘 체계적인 기미 및 잡티 관리가 가능하도록 했다.또 다른 주력 제품인 ‘기미크림, 기미앰플 2종 세트’는 크림과 앰플을 병행 사용하는 구조로 단계별 관리 효과를 높인 것이 강점이다. 앰플의 경우 수분감을 듬뿍 함유하고 있어 피부 속 수분감과 함께 광채를 부여해 준다. 겉기미와 속기미를 동시에 관리할 수 있는 것이 특징이다. 이외에도 카미안느는 기초 케어부터 집중 관리라인까지 다양한 제품군을 선보이며, 일상에서도 지속 가능한 피부 관리 환경을 제안하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com