퀀텀팩토리, 자동차 원스톱 외장관리 시공 센터

퀀텀팩토리가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 2년 연속 고객만족브랜드(자동차 외장관리) 부문을 수상했다.퀀텀팩토리는 서울 강남구·서초구에 위치한 프리미엄 수입차 전문 원스톱 패키지 시공 관리 센터로, 동시에 최대 10대까지 작업이 가능한 압도적인 규모의 시설을 갖추고 있다. 해당 전문점은 작업이 까다롭고 섬세한 기술력이 필요한 플래그십 외제차 외장관리에 특화된 시공 서비스를 제공 중이다. 특히 주목할 점은 넓고 쾌적한 작업 환경에서 차량 관리에 필요한 주요 공정들을 한 곳에서 원스톱으로 진행할 수 있도록 시스템을 구축한 것이다.주요 시공 서비스로는 썬팅(틴팅), PPF 필름 시공, 랩핑, 광택, 유리막 코팅 등이며, 신차의 경우 검수부터 틴팅, 생활보호필름, 유리막 코팅, 블랙박스 그리고 하이패스까지 다양한 서비스를 원스톱으로 제공한다. 차량 관리 과정에서 발생할 수 있는 다양한 요구를 분야별로 전담 기술자들이 대응할 수 있도록 시공 항목을 세분화해 운영하고 있는 것이 특징이다.특히 단순한 외관 개선에 그치지 않고, 각 공정별 기준을 설정해 차량 상태에 맞춘 관리가 이뤄질 수 있도록 하여 서비스의 일관성을 유지하고 있다. 이에 테슬라 사이버트럭처럼 틴팅이 어려운 차종도 완벽한 시공을 제공한다. 이외에도 포르쉐, 폭스바겐, 캐딜락, 랜드로버, 폴스타, BYD, BMW 등 다양한 차량의 자동차 토탈 관리 서비스를 제공 중이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com