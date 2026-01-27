티앤씨로지스, 신뢰할 수 있는 3PL 물류 파트너

티앤씨로지스가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 서비스(3PL물류) 부문을 수상했다.㈜티앤씨로지스는 고객에게 ‘신뢰와 협력(Trust&Cooperation)’의 창업 이념을 실현하기 위해 노력하는 작지만 강한 물류전문 기업이다. 3PL 업체로써 물품 보관 및 포장(라벨링), 운송, 수출입 등 다양한 물류 업무를 수행하고 있으며, 2005년 창업 이후 물류 환경 개선과 비용 효율화 등의 과제를 반영한 3PL 아웃소싱 모델을 기반으로 한 물류센터 운영 체계를 구축했다.고객의 만족도를 높이고 영업 경쟁력을 지원하기 위해 티앤씨로지스는 총 3,750평 규모의 물류센터 3곳(천리1, 2, 묘봉)을 특화하여 운영하고 있으며, 랙(Rack) 시스템과 인테이너, 자동랩핑기, 지게차 등 운영 설비를 갖추고 있다. 운송 또한 계약 운송사를 통해 Trucking은 물론 벌크와 컨테이너 운송도 진행 중이다.특히 티앤씨로지스는 해외 시장에도 진출하여 베트남의 물류센터 운영은 물론, 반도체, 배터리 등 IT관련 제품과 생활용품, Bike 등 다양한 제품군의 고객으로 부터 지속적인 신뢰로 3PL 운영 파트너로서 그 입지를 계속 이어가고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com