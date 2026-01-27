플라클, 화학 약품을 사용하지 않는 차세대 수처리 솔루션

플라클이 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 생활가전(플라즈마 활성수) 부문을 수상했다.플라클은 공기청정 시스템을 기반으로 상업용·산업용 공기정화 장치와 에너지 절감 기기의 공급에 주력해 온 ㈜유성엔비텍의 신제품으로, 고가의 기능성 물인 플라즈마 활성수를 만드는 수처리 생활가전 제품이다. 플라클은 일상 생활공간의 방역, 위생 문제와 무좀, 아토피 등의 세균성 피부질환, 피부 미용에 효과가 뛰어난 플라즈마 활성수의 기능성에 주목해 보다 안전하고 효과적인 수질 관리 솔루션을 제시하고 있다.일반적으로 정수장에서 살균된 물의 경우 노후된 상수관을 통해 각 가정으로 공급되기 때문에 바이러스와 세균에 오염될 가능성이 높다. 플라클은 이러한 문제를 해결하기 위해 플라즈마 기체를 흐르는 수도물에 직접 주입하는 방식으로, 물속의 병원균을 제거하고 유기물을 분해해 보다 깨끗한 물을 가정에 공급한다.플라즈마를 이용한 수처리 시스템은 플라즈마 활성수라는 기능성 물로 불리며 인체에 무해한 친환경 제품으로 염소를 사용했을 때보다 살균력이 6~7배가량 높아 다양한 병원균에 대응할 수 있다. 뿐만 아니라 유기물 분해와 탈취 효과를 동시에 구현해 주방용기 세척이나 야채 및 과일의 잔류 농약 제거와 피부 미용 및 건강에도 탁월한 효과를 보인다.이러한 플라클의 수처리 시스템은 주방 싱크대나 샤워기, 화장실 비데 등 다양한 급수 시설에 간편하게 설치 가능하며, 편의성과 안전성을 바탕으로 병원이나 호텔, 학교, 음식점 등지에서도 활용되고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com