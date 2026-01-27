해피락(Happy lock), 진공·실링 기반 식품 포장 전문 브랜드

해피락(Happy lock)이 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 7년 연속 산업(식품포장) 부문을 수상했다.㈜올팩코리아의 식품 포장 브랜드 해피락은 생활용 진공포장기와 포장지, 실링기계 등 다양한 주방·생활용품을 제조 및 공급하고 있다. 해피락이라는 브랜드명은 ‘행복(Happy)’과 ‘안전하게 잠근다는 의미의 자물쇠(Lock)’를 결합한 것으로, 고객의 일상에 안정과 즐거움을 제공하겠다는 철학을 담고 있다.해피락은 단순한 제품 판매를 넘어 실생활에서 사용자가 진정으로 필요로 하는 솔루션을 제공하는 데 주력해 왔다. 대표 제품군으로는 ▲진공 포장기/포장지 ▲실링기/실링용기 ▲포장용기/카페용기 ▲비닐제품 등이며, 생활 전반에서 활용도가 높은 제품 라인업을 중심으로 사업을 전개 중이다. 특히 가정용과 업소용을 아우르는 진공포장기 제품군은 식재료의 신선한 보존과 효율적인 공간 활용을 동시에 만족시켜 높은 평가를 받고 있다.해피락의 진공포장기는 음식물을 장기간 신선하게 보관할 수 있도록 외부 공기와 미생물, 곰팡이 등의 유입을 차단해 부패와 변질을 최소화하는 것이 특징이다. 사용 방법 또한 간편해 일반 가정은 물론 음식 배달 및 요식업 현장 등 다양한 환경에서 폭넓게 활용된다. 이와 함께 실링기기와 포장재 제품 역시 사용 편의성을 고려한 설계와 합리적인 가격 경쟁력을 바탕으로 대중적인 접근성을 높이고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com