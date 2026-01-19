비수도권 시·군 지자체 10곳 중 7곳 이상이 인구감소와 지방소멸 위험을 심각하게 인식하고 있으며 과반은 향후 상황이 더 악화할 것으로 전망했다.19일 한국경제인협회에 따르면 비수도권 시·군 지자체를 대상으로 실시한 ‘인구감소·지방소멸 현황 및 과제 조사’ 결과를 발표했다.조사 결과 응답 지자체의 77.0%가 현재 지방소멸 위험 수준을 ‘높다’고 평가했으며 ‘낮다’고 응답한 비율은 6.0%에 불과했다.권역별로는 강원권이 85.7%로 가장 높았고 경상권(85.3%), 전라권(78.6%), 충청권(58.3%) 순으로 지방소멸 위험이 높다는 응답이 많았다.지방소멸의 주요 원인으로는 ‘산업·일자리 부족’이 44.2%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 주택·주거환경(21.4%), 의료·보건·돌봄(17.5%), 교육·대학(9.1%) 등이 뒤를 이었다.지역 인프라 평가에서도 산업·일자리는 5점 만점에 2.1점으로 가장 낮은 점수를 기록했다.대다수 지자체(97.0%)는 인구감소 대응 정책을 시행 중이지만 정책 효과에 대해서는 절반 이상(54.6%)이 ‘보통’ 수준이라고 평가했다. ‘효과적’이라는 응답은 38.1%에 그쳤다.향후 전망은 더욱 부정적이다. 비수도권 지자체의 64.0%는 향후 5년 내 인구감소·지방소멸 위험이 지금보다 더 높아질 것으로 예상했다. 반면 위험이 완화될 것이라는 응답은 12.0%에 불과했다.지자체들이 꼽은 지방소멸 대응의 최우선 과제는 ‘기업 유치’(37.5%)였다. 이 밖에 주택 보급 및 거주환경 개선(19.5%), 생활인구 유입 활성화(12.5%), 의료 서비스 강화(7.5%) 등이 뒤를 이었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com