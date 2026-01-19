집값 상승 흐름이 이어지는 가운데 대출 규제가 상대적으로 덜한 생애 최초 구입자들이 시장에 대거 유입된 영향으로 분석된다.
19일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울에서 매매로 소유권 이전 등기가 이뤄진 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등)은 총 16만927건으로 집계됐다. 이 중 생애최초 주택 구입자는 6만1159건으로 전체의 38%를 차지했다.
생애 최초 매수 건수는 2021년 이후 4년 만에 가장 많았고 비중 기준으로는 2014년 이후 11년 만에 최고치다.
증가 배경에는 정부의 대출 규제 강화가 영향을 미친것으로 보인다. 지난해 6·27대책과 10·15대책으로 규제지역 내 주택담보대출 한도가 2억∼6억원으로 줄어들면서 상대적으로 대출 문턱이 낮은 생애 최초 무주택자들이 적극적으로 매수에 나섰다는 분석이다.
생애 최초 구입자의 경우 규제지역 내 15억 원 이하 주택에 대해 주택담보대출비율(LTV)이 70%, 총부채상환비율(DTI)은 60%까지 적용 받을 수 있고 디딤돌대출과 보금자리론 등 정책 대출도 비교적 안정적으로 이용할 수 있다.
집값 상승에 뒤처질 수 있다는 불안 심리도 매수세를 자극했다. 지난해 서울 아파트값은 연간 기준 8.98% 오르며 역대 상승률을 기록했다. 이는 2006년 이후 19년 만에 가장 높은 수치로 최근 면년 간의 상승률도 웃도는 수준이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
