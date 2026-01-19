서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 2025.10.16/뉴스1

지난해 서울에서 생애 처음으로 아파트와 빌라·오피스텔 등 집합건물을 구입한 비중이 11년 만에 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다.집값 상승 흐름이 이어지는 가운데 대출 규제가 상대적으로 덜한 생애 최초 구입자들이 시장에 대거 유입된 영향으로 분석된다.19일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울에서 매매로 소유권 이전 등기가 이뤄진 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등)은 총 16만927건으로 집계됐다. 이 중 생애최초 주택 구입자는 6만1159건으로 전체의 38%를 차지했다.생애 최초 매수 건수는 2021년 이후 4년 만에 가장 많았고 비중 기준으로는 2014년 이후 11년 만에 최고치다.증가 배경에는 정부의 대출 규제 강화가 영향을 미친것으로 보인다. 지난해 6·27대책과 10·15대책으로 규제지역 내 주택담보대출 한도가 2억∼6억원으로 줄어들면서 상대적으로 대출 문턱이 낮은 생애 최초 무주택자들이 적극적으로 매수에 나섰다는 분석이다.생애 최초 구입자의 경우 규제지역 내 15억 원 이하 주택에 대해 주택담보대출비율(LTV)이 70%, 총부채상환비율(DTI)은 60%까지 적용 받을 수 있고 디딤돌대출과 보금자리론 등 정책 대출도 비교적 안정적으로 이용할 수 있다.집값 상승에 뒤처질 수 있다는 불안 심리도 매수세를 자극했다. 지난해 서울 아파트값은 연간 기준 8.98% 오르며 역대 상승률을 기록했다. 이는 2006년 이후 19년 만에 가장 높은 수치로 최근 면년 간의 상승률도 웃도는 수준이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com