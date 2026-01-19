이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 재정경제기획위원회 전체회의가 정회되자 국회내 모처에서 도시락을 먹고 있다.(사진=최혁 기자)

여야 공방에, 이혜훈 청문회 무산···野 "추가 자료보고 판단"강홍민 기자 khm@hankyung.com