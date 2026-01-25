가문의 후광 없이 진정한 스포츠 스타로 거듭나야 하는 과제 남아

포뮬러3(F3) 드라이버 신우현. 사진=신우현 인스타그램

‘글래디에이터의 갑옷’과 ‘수도승의 니트’, 극단적 대비가 주는 신뢰감

신우현이 스페인 바르셀로나 카탈루냐 서킷에서 열린 '2025 유로 포뮬러 오픈' 7라운드의 레이스 3에서 시즌 네번째 우승을 차지하고 우승 트로피를 들어보이고 있다. 사진=유로포뮬러 오픈

한계에 도전하는 ‘그릿(Grit)’, 행동으로 증명하는 진정성

신우현이 스페인 바르셀로나 카탈루냐 서킷에서 열린 '2025 유로 포뮬러 오픈' 7라운드의 레이스 3에서 시즌 네번째 우승을 차지한 모습. 사진=유로포뮬러 오픈

“~했습니다”의 군인 화법, 솔직함이 무기가 되다

신우현이 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 어머니 정윤이 해비치호텔앤드리조트 고문과 함께 출연한 모습. 사진=MBC

‘F1’이라는 결승선, ‘홀로서기’ 브랜딩의 완성을 향해

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자.

최근 예능 프로그램에 등장한 한 청년이 대중의 이목을 단숨에 사로잡았다. 정몽구 현대차그룹 명예회장의 외손자이자 정의선 회장의 조카, 그리고 정윤이 해비치호텔앤드리조트 고문의 아들인 신우현이다.‘현대가(家)’라는 화려한 배경은 그에게 강력한 후광이자 동시에 넘어서야 할 거대한 산이다. 하지만 방송을 통해 공개된 그의 일상은 대중이 상상하는 ‘재벌 4세의 여유’와는 거리가 멀었다.0.01초를 다투는 서킷 위에서 목숨을 걸고 질주하는 F3 드라이버로서의 치열함만이 존재했다. 이미지 브랜딩 관점에서 볼 때 신우현은 현재 ‘배경’이 아닌 ‘실력’으로 자신을 증명하는 리브랜딩의 결정적 시기에 서 있다.신우현의 패션은 그가 놓인 상황(TPO)에 따라 극명한 대비를 이루며 그 자체로 강력한 메시지를 전달한다. 레이싱 슈트를 입은 신우현은 마치 전장에 나가는 ‘글래디에이터’와 같다.몸에 딱 붙는 기능성 슈트, 곳곳에 부착된 스폰서 로고, 헬멧을 옆에 끼고 먼 곳을 응시하거나 타이어를 점검하는 모습에서는 스물두 살 청년의 앳됨보다는 비장함이 흐른다.그의 옷차림은 단순한 유니폼을 넘어 ‘일체감’을 상징한다. 화려한 장식보다는 블랙과 화이트, 레드가 조화된 팀 슈트는 그가 기계와 한 몸이 돼야 하는 드라이버임을 시각적으로 강조한다.짧게 깎은 ‘버즈 컷’ 헤어스타일은 멋을 부릴 시간조차 아껴 훈련에 매진한다는 ‘절제미’와 군인 같은 ‘규율’을 보여준다. 이는 그가 레이싱을 단순한 취미가 아닌 생존을 건 직업으로 대하고 있음을 무언으로 강조한다.반면 스튜디오나 인터뷰 등 일상으로 돌아왔을 때의 스타일링은 철저히 ‘비움의 미학’을 따른다. 방송과 인터뷰 사진에서 그가 착용한 블랙 컬러의 니트와 셔츠는 단정하고 소탈하다. 목 끝까지 단추를 채우거나 깔끔한 라운드 니트를 매치한 것은 ‘재벌가 자제’라는 선입견을 지워준다.채도가 낮은 무채색 계열의 옷차림은 시선을 의상이나 배경이 아닌 그의 ‘눈빛’과 ‘말’로 집중시키는 효과를 낳는다.‘나는 겉치레가 아닌 본질에 집중하는 사람’이라는 메시지를 옷차림을 통해 명확히 전달하고 있는 것이다. 트레이닝복을 입고 땀을 흘리며 훈련하는 사진들 또한 꾸며진 이미지가 아닌, 날것 그대로의 노력을 보여주며 대중에게 시각적 진정성을 전해준다.그는 말보다 행동이 앞서는 ‘실행형 리더’의 자질을 보여준다. 가장 인상적인 사례는 몇 년 전 경기 도중 차량이 일곱 바퀴 반이나 구르는 대형 사고를 겪고도 바로 다음 날 경기에 출전한 일화다. 이는 단순한 용기를 넘어 트라우마에 잠식되지 않으려는 강인한 회복 탄력성을 증명한다.또한 그의 일상은 ‘극한의 자기 통제’로 점철돼 있다. F3 머신의 브레이크를 밟기 위해 필요한 200kg의 하체 힘을 기르는 훈련, 전투기 조종사에 버금가는 중력 가속도를 견디기 위한 목 근육 강화 훈련, 그리고 190 bpm까지 치솟는 심박수를 견디는 유산소 운동은 그가 얼마나 처절하게 자신을 단련하고 있는지를 보여준다.방송에서 어머니인 정윤이 고문에게 운전 훈수를 두는 장면이나 어머니의 잔소리에 멋쩍게 반응하는 모습은 그 역시 평범한 아들임을 보여주며 인간적인 매력을 더했다.하지만 서킷에 들어서는 순간 보여주는 무서운 집중력과 0.018초 차이로 1위를 탈환하는 승부 근성은 그가 ‘금수저’라는 안락한 의자가 아닌, 뜨겁게 달궈진 아스팔트 위를 선택한 ‘개척자’임을 행동으로 증명한다.신우현의 소통 방식은 그의 짧은 머리만큼이나 군더더기가 없다. 그의 스피치 스타일은 “~요”보다는 “~다, ~까”로 끝나는 일명 ‘다나까체’에 가깝다.“올해 탄 비행기만 120번 정도”, “운전면허증은 없다”와 같이 팩트 위주로 간결하게 전달하는 화법은 논리적이고 분석적인 인상을 준다. 이는 감정에 호소하기보다 정확한 상황 판단이 필요한 레이서의 직업적 특성이 언어 습관에 배어난 결과로 보인다.무엇보다 그의 커뮤니케이션에서 가장 돋보이는 점은 ‘솔직함’이다. 그는 자신의 배경에 대해 회피하거나 변명하지 않는다. “부모의 재력 덕분에 출발선이 앞섰다는 점을 인정한다”라고 쿨하게 시인하면서도 “하지만 그 이후는 내 피나는 노력이다”라고 단호하게 선을 긋는다.대중은 가진 자가 자신의 특권을 감추려 할 때 반감을 느끼지만 이를 솔직히 인정하고 그에 상응하는 책임과 노력을 보여줄 때 박수를 보낸다. 신우현은 이러한 대중 심리를 정확히 파악하고 있다.“돈을 내면서 욕을 참는다”는 유머 섞인 멘트나 어머니와의 격의 없는 대화 속에서도 그는 예의를 잃지 않으면서 자신의 주관을 뚜렷하게 전달한다. 겸손하고 차분하지만 날카로운 눈빛으로 상대방을 응시하며 흔들림 없이 말하는 태도는 그의 말에 무게를 실어주는 강력한 비언어적 소통 수단이 되고 있다.신우현은 ‘현대가 4세’라는 고정관념을 ‘성실하고 독한 프로선수’의 이미지로 빠르게 전환하고 있다. 화려한 배경에 안주하지 않고 육체의 한계에 도전하는 스토리는 대중에게 카타르시스와 감동을 준다.하지만 그에게는 여전히 극복해야 할 과제가 남아 있다. ‘현대가’라는 수식어는 인지도를 높이는 데는 도움이 됐지만 그가 진정한 스포츠 스타로 자리매김하기 위해서는 결국 이 꼬리표를 완전히 떼어내야 한다.그의 목표인 2030년 F1 진출은 단순한 커리어의 정점이 아니라 그가 가문의 후광 없이 오롯이 ‘신우현’이라는 이름 석 자로 전 세계에 서는 브랜드 완성의 날이 될 것이다.앞으로 그가 보여줄 브랜딩은 ‘증명’의 단계를 넘어 ‘영향력’의 단계로 나아가야 한다. 한국인 최초 F1 드라이버라는 꿈을 향해 질주하는 그의 레이스에 대중이 ‘팬덤’이 돼줄 준비는 이미 끝난 것처럼 보인다. 이제 남은 것은 멈추지 않는 그의 액셀러레이터뿐이다.