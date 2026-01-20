사진=연합뉴스 제공

고환율 부담에도 불구하고 국내 투자자들 이른바 ‘서학개미’의 미국 증시 투자 열기가 식지 않고 있다.20일 한국예탁결제원에 따르면 지난 15일 기준 국내 투자자의 미국 주식 보관액은 1705억 달러로 한화로는 약 251조 2448억원을 넘어서며 사상 최대치를 기록했다.이는 지난해 말 1636억 달러(약 241조 1000억원)와 비교하면 불과 2주 만에 69억 달러(약 10조 1699억원)증가한 규모다.미국 주식 보관액은 지난 2022년 이후 매년 꾸준히 증가해 왔으며 2024년 들어 급격히 확대됐다.보관액 상위 종목에는 테슬라(276억 달러)를 비롯해 엔비디아(179억 달러), 알파벳(72억 달러), 팔란티어(65억 달러), 애플(43억 달러)등 대형 기술주와 나스닥 100·S&P 500을 추종하는 ETF가 다수 포함됐다.또 국내에 출시되지 않은 3배 레버리지 ETF까지 대규모로 투자 되고 있는 상황이다.이 같은 서학개미 쏠림 현상이 지속 되자 금융 당국은 국내 증시로 자금을 유도하기 위한 대응에 나섰다.레버리지와 인버스 상품의 배수 제한(한도 2배 제한)완화 검토와 함께 해외주식 매도 후 국내 주실에 투자할 경우 해외주식 양도소득세를 한시적으로 면제하는 제도도 추진 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com