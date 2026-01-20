곽병렬, 김윤주, 이중훈 MD 파트너. 사진=BCG코리아

보스턴컨설팅그룹(BCG) 코리아는 곽병렬 파트너와 김윤주 파트너를 신임 매니징 디렉터 & 파트너(이하 MD 파트너)로 승진 임명했다.또한 AI·디지털 전환 실행 전문성을 갖춘 이중훈 MD 파트너를 신규 영입했다고 20일 밝혔다.BCG코리아는 이번 인사에 대해 "BCG코리아가 AI를 중심으로 한 비즈니스 재편과 산업 구조 전환에 대응해, 전략 수립을 넘어 실행과 성과 창출까지 책임지는 엔드투엔드(end-to-end) AX 파트너로서의 역할을 본격 강화하기 위한 것"이라고 설명했다.BCG코리아는 이번 인사로 대표 파트너 7인과 MD 파트너 23인을 포함한 총 30인의 리더십 체제를 구축하게 됐다.곽병렬 신임 MD 파트너는 서비스 오퍼레이션 전문가로, 금융·통신·유통 등 비제조 산업을 중심으로 운영모델 혁신, 비용 구조 전환, 생성형 AI 기반 프로세스 혁신 프로젝트를 다수 이끌어왔다. 전략 수립부터 실행과 변화 관리까지 연결되는 운영 혁신 경험을 바탕으로, 고객사의 실질적인 성과 창출과 지속 가능한 경쟁력 강화를 지원해 왔다.김윤주 신임 MD 파트너는 기관 투자자 및 사모펀드 부문 전문가로, 인수·매각, 포트폴리오 가치 제고, 투자 전략 고도화 등 핵심 투자 의사결정 전반에서 전략 자문을 수행해왔다. 국부펀드와 연기금, 글로벌 사모펀드 등 주요 투자자들과의 프로젝트 경험을 바탕으로, 복잡한 투자 환경 속에서 고객사의 장기적 가치 창출을 지원하고 있다.BCG 코리아는 AI 도입이 전략 논의를 넘어 실질적인 성과 창출 단계로 확산되는 흐름에 대응해, BCG X를 중심으로 한 실행 중심 AI 트랜스포메이션 역량을 조직 차원에서 지속적으로 고도화하고 있다.이러한 방향성 아래 이중훈 신임 MD 파트너를 BCG X 소속으로 영입했다. 이 MD 파트너는 금융·제조·중공업·에너지 등 주요 산업에서 AI 및 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 업무 생산성 혁신 프로젝트를 주도해 온 전문가다. 기술 적용과 조직 내 정착, 성과 창출까지 이어지는 AI 트랜스포메이션 실행 경험을 바탕으로, 기업의 성장 전략을 실제 비즈니스 성과로 연결하는 데 강점을 보유하고 있다.BCG 코리아는 이번 MD 파트너 승진과 영입을 계기로, AI를 중심으로 한 비즈니스 재편과 전통 산업 구조 전환이 가속화되는 환경 속에서 엔드투엔드 비즈니스 파트너로서의 역할을 강화한다는 방침이다.특히 글로벌 BCG의 산업·기능별 전문성과 BCG X를 중심으로 한 AI·디지털 실행 역량, 서울 오피스의 산업별 전문 인력을 결합해 전략부터 실행과 성과 창출까지 단일팀이 책임지는 협업 모델을 고도화할 예정이다.황형준 BCG 코리아 대표는 “이번 MD 파트너 승진과 영입은 BCG 코리아가 그동안 축적해 온 성과를 기반으로, AI 시대에 요구되는 전략과 실행 역량을 강화하는 계기”라며 “BCG 코리아는 앞으로도 한국 기업의 전환 과정을 전략 수립부터 실행, 성과 창출까지 끝까지 함께하는 엔드투엔드 비즈니스 파트너로서 실질적인 임팩트를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com