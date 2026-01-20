입사자 전원 기본급 20% 인상·100시간 내 결과 안내·야간 인터뷰 운영

개발·데이터·디자인·비즈니스 등 다양한 직군 중심 두 자릿수 채용

이수모 아임웹 대표(한경DB)

아임웹에서 두 자릿 수 규모의 경력직 채용을 진행하는 가운데, 합격자 전원 전 직장 기준 연봉20%를 인상한다고 20일 밝혔다.이번 채용 분야는 개발·데이터·디자인·비즈니스 등이며, 전형은 서류 및 1·2차 면접으로 진행된다. 채용은 포지션별로 적합한 인재가 확정되는 대로 마감될 예정이다.특히 이번 채용의 합격자 전원에게는 기본급 20% 인상이라는 파격적인 보상 조건을 내걸었다.여기에 전형 결과는 지원 후 100시간 이내로 신속하게 안내하고, 필요 시 야간 인터뷰도 운영해 일정 조율의 부담을 최소화했다.이수모 아임웹 대표는 “아임웹은 ‘적당한 결과’에 만족하지 않고 ‘탁월함’을 기준으로 일하는 팀이 되려 하며, 그 과정에서 개인의 성장 욕심이 고객의 성공으로 이어질 수 있어야 한다고 믿는다”며 “지금 합류하는 동료들은 이미 만들어진 조직에 적응하는 사람이 아니라, 더 높은 기준에 도전하고 실행으로 증명하며 아임웹의 다음 단계를 함께 만들어갈 주체가 될 것”이라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com