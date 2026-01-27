3030영어, 말하기와 내신을 모두 아우르는 영어교육 프랜차이즈

3030영어가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 11년 연속 교육(영어프랜차이즈) 부문을 수상했다.3030영어는 내신과 수행평가, 서술형, 말하기까지 모든 과정을 한 번에 배울 수 있는 영어교육 전문 프랜차이즈다. 단기간 성과보다 학습 습관 형성과 기본기 강화를 중시하며, 초·중등 영어 학습 단계에 맞춘 체계적인 커리큘럼을 운영하고 있다.특히 새로운 어휘와 표현, 문법 개념을 이해하고 습득하는 ‘지식 습득’부터 반복·응용 훈련, 실력 평가, 약점 보완을 위한 복습, 심화, 실전 적용까지 탄탄한 학습 구조를 통해 영어의 기본기를 다질 수 있도록 돕는다.이러한 학습은 초·중등 영어 교과서를 완벽 반영하였으며, 2022년 교육과정 개정 내용의 단어와 문법, 표현을 수록해 기초부터 내신 대비, 심화까지 공부가 가능한 것이 특징이다. 특히 매일 정해진 분량을 학습하고 누적 학습을 통해 자연스럽게 영어 문장 구조와 어휘를 익히도록 하여, 자기주도 학습 능력을 키울 수 있는 것도 장점이다.현재 3030 영어는 신학기를 맞아 1:1 맞춤 수업을 무료로 경험해 볼 수 있는 ‘신학기 무료 체험’ 이벤트를 진행 중이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com