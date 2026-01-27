라헨느(LAHEINE), 기능과 위생을 모두 잡은 304 스테인레스 에어프라이어

라헨느(LAHEINE)가 27일 ‘2026 대한민국 우수 브랜드 대상’에서 4년 연속 주방가전(에어프라이어) 부문을 수상했다.라헨느(LAHEINE)는 주방 환경에서의 사용 빈도와 위생 관리에 대한 소비자 요구에 주목해, 실생활에 밀착한 가전 제품 개발을 이어가고 있다. 단순한 기능 확장보다는 조리 효율과 관리 편의성을 동시에 고려한 설계에 초점을 맞추며 브랜드 경쟁력을 구축 중이다.대표 제품으로는 ‘라헨느 포토프 스테인레스 304 디지털 스팀 에어프라이어 오븐 16리터’가 있다. 해당 제품은 에어프라이 기능과 스팀 조리를 함께 구현한 구조로, 다양한 조리 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다. 특히 내부에 스테인리스 304 소재를 적용해 내구성과 위생 관리 측면을 고려했으며, 식품 건조 기능까지 업그레이드되어 가정 내 주방 사용 환경에 적합한 용량과 구성으로 활용도를 높였다.라헨느는 제품 사용 이후의 관리 과정까지 고려한 설계에도 주력하고 있다. 일부 부품을 별도로 분리·구매할 수 있도록 구성해, 반복 사용 과정에서 위생적으로 관리할 수 있도록 한 점이 특징이다. 이는 주방가전 사용 시 청결 유지에 대한 소비자 요구를 반영한 구조로, 제품 사용 편의성을 높이는 요소로 작용하고 있다.이러한 제품 전략을 바탕으로 라헨느는 주방가전(에어프라이어) 부문에서 4년 연속 ‘대한민국 우수 브랜드 대상’에 선정됐다. 기능적 완성도와 실사용 환경을 고려한 설계가 지속적으로 평가받으며 브랜드 경쟁력으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다는 평가다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com