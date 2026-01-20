부산항 국제 협력 확대 속 신항 위상 부각… ‘디에트르 더 리버’ 관심

부산항이 일본 북부 지역 항만과의 협력 확대를 논의하며 동북아 물류 거점으로서의 역할을 다시 한 번 부각시키고 있다. 부산항만공사(BPA)는 최근 일본 아오모리현 하치노헤항 관계자 대표단이 부산항을 방문해 양 항만 간 물동량 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 방문은 오는 2월 초 일본 하치노헤시에서 예정된 ‘부산항 이용 촉진 설명회’를 앞두고 마련된 사전 교류 차원에서 이뤄졌다. 하치노헤시를 비롯해 아오모리현, 하치노헤항진흥협회 관계자 등 총 14명으로 구성된 대표단은 부산항을 찾아 환적 경쟁력과 항만 운영 체계를 직접 확인했다.BPA는 대표단과의 면담에서 부산항의 글로벌 네트워크와 환적 처리 경쟁력, 자동화 기반 항만 운영 성과를 소개했다. 특히 하치노헤 지역 화물을 부산항을 거점으로 연계할 경우 기대되는 비용 경쟁력과 물류 효율성 제고 방안을 중심으로 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 현재 부산항과 하치노헤항 간에는 우리 국적 선사들이 운영하는 2개의 컨테이너 정기항로가 운항 중이다.대표단은 부산항 신항 완전 자동화터미널인 7부두(동원글로벌터미널부산)를 시찰하며, 부산항의 환적 처리 역량과 첨단 항만 운영 시스템을 살펴봤다. BPA는 이번 방문을 계기로 정기항로 활성화와 물동량 확대를 위한 협력을 이어간다는 방침이다.이처럼 부산항을 중심으로 한 국제 물류 네트워크가 확대되면서, 상시 근무 인력과 관련 산업 종사자의 체류 수요가 늘어나고 이에 따른 배후 지역의 정주 여건 중요성도 함께 부각되고 있다. 이에 부산 신항과 인접한 강서구 범방동 일대도 배후 주거지 중 하나로 언급된다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 함께 활용할 수 있는 입지 여건과 더불어, 산업·물류 거점 접근성을 동시에 갖췄다는 점에서 실거주 수요자의 관심이 이어진다.‘디에트르 더 리버’는 부산신항 배후 지역에 위치한 공공지원 민간임대 아파트로, 전 세대를 전세형으로 구성해 월세 부담 없이 최대 8년간 거주가 가능한 구조로 공급된다. 임대 기간 중 주택 수에 포함되지 않으며, 청약통장 없이 신청할 수 있다는 점이 단지의 주요 특징이다.단지는 부경경마공원역(예정) 인접 입지로 부전-마산전철 이용 시 사상구, 서면 등 부산 중심지를 최단시간 기준 10분대로 연결할 수 있어 교통 편의성도 갖췄다. 여기에 가락IC, 김해국제공항, 향후 가덕도 신공항으로 이어지는 교통망도 더해져 생활 반경이 한층 넓어질 것으로 전망된다.또한 부산신항 배후 산업단지와 북컨테이너터미널, 배후물류단지 등과 인접해 있어 해운·물류 종사자들의 직주근접 수요를 흡수할 수 있는 입지로 평가받는다. 단지는 국제물류도시 내 입지로, 산업단지 북측과 남측 모두 차량 10분대 접근이 가능해 서부산권의 신흥 직주근접 단지로 주목받고 있다.단지 반경 차량 10분대에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합 쇼핑몰이 밀집해 있어 생활 인프라 접근성도 우수하다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있는 점도 장점으로 평가된다. 단지 앞에는 축구장 9개 규모의 수변공원 ‘녹산고향동산’이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 서낙동강 조망이 가능해 도심 속 힐링형 단지로 부각된다.한편 대방건설이 시공한 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’의 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com