우미건설 자산관리 전문 자회사, '자산 운영 및 관리' 부문 담당 ‘선순환 밸류체인’ 완성

김정훈 우미에스테이트 대표(가운데)와 임직원들이 19일 서울 강서구 마곡 뉴브 클라우드힐스에서 열린 사무실 이전을 기념하며 기념촬영을 하고 있다. 사진=우미에스테이트

우미의 자산관리 전문기업 우미에스테이트가 김정훈 신임 대표를 선임하고, 마곡 신사옥으로 이전한다.김정훈 신임 대표는 한양대학교 건축공학과를 졸업한 뒤 대림산업(현 대림 이앤씨)에서 건축개발사업팀장 등을 역임한 건설 전문가이다. 김 대표는 2018년 우미건설에 합류한 이후 부동산 개발사업 및 수주 영업 분야에서 전문성을 쌓는 동시에 경영 능력을 인정받았다.김 대표는 이번 취임과 함께 우미에스테이트를 부동산 생애주기의 전 과정을 책임지는 기업으로 도약시키겠다는 목표를 밝혔다.우미가 선도적인 일류 종합부동산회사로 나아가는 가운데, 우미에스테이트는 핵심 축인 ‘자산 운영 및 관리’ 부문을 담당하며 그룹 전체의 밸류체인을 완성하는 중추적인 역할을 수행할 전망이다.특히 부동산 밸류체인의 최종 단계인 운영·관리 단계에서 축적한 차별화된 노하우와 시장 통찰력을 다시 초기 기획 및 소싱(Sourcing) 단계에 적극 반영하는 등 부동산 개발 사업의 완성도를 높이는 선순환 구조를 구축하겠다는 전략이다.우미에스테이트가 이전한 마곡지구 신사옥 ‘뉴브 클라우드 힐스’는 프라임급 오피스 빌딩으로서 우미건설이 시공하고 일부 공간을 우미에스테이트가 직접 운영하는 상징적인 공간이다.이밖에 우미에스테이트는 공공지원 민간임대 6676세대를 운영 중이며 2030년에는 규모가 1만7300세대로 늘어날 예정이다. 코리빙 ‘디어스 판교’와 상업시설 ‘레이크꼬모 동탄’ 등도 우미에스테이트가 운영하는 주요 자산이다.우미에스테이트는 최근 시니어 주거 분야로 사업을 확장하고 있다. 앞으로 ‘구리갈매 공공지원 민간임대주택(실버스테이 시범사업)’, ‘화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’ 내 시니어 시설, ‘청라 의료복합타운’ 내 시니어 시설도 운영할 계획이다.우미에스테이트 김정훈 대표이사는 “마곡 시대를 맞아 뉴브 클라우드 힐스라는 최적의 업무 환경에서 임직원들과 함께 성장하는 회사를 만들어 갈 것”이라며 “차별화된 운영 전문성을 바탕으로 부동산 시장의 새로운 기준을 제시하겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com