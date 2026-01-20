20일 이사장단 회의 통해 차기 이사장으로 선임돼

소통의 리더십으로 R&D·수출 등 경영능력 입증

한국제약바이오협회 차기 이사장으로 선임된 권기범 동국제약 회장. 사진=한국제약바이오협회

권기범 동국제약 회장이 한국제약바이오협회 차기 이사장에 선임됐다.협회는 20일 오후 열린 ‘2026년도 제 1차 이사장단 회의’ 결과, 권기범 회장이 임기 2년의 제17대 이사장으로 선임됐다고 밝혔다.동국제약 창업주 고 권동일 회장의 장남인 권 회장은 1967년생으로 1989년 연세대 사회복지학과를 졸업한 뒤, 2012년 뉴욕대(NYU)에서 경영학 석사과정을 이수했다.1994년 동국제약 기획실장으로 입사했고, 2002년부터 동국제약 대표이사를 역임했다. 그리고 2005년 부회장을 거쳐 2022년 회장에 취임했다.권 회장은 경영인으로서 소통의 리더십과 탁월한 경영능력을 통해 연구개발·신제품·수출 강화 등 다앙한 영역에서 회사의 성장을 이끌었다.권 회장은 2020년 3월부터 2022년 2월까지 협회 부이사장 겸 바이오의약품위원장을 맡아 일했으며, 2025년 6월부터 현재까지는 부이사장을 맡고 있었다.권 차기 이사장은 선임 직후 “우리 제약바이오산업의 육성과 발전, 보호를 위해 이사장으로서의 역할을 성실하게 최선을 다해 수행할 것”이라고 포부를 밝혔다.협회 정관에 따라 윤웅섭 현 이사장과 권기범 차기 이사장의 공식 이·취임식은 2월 24일 제81회 협회 정기총회에서 진행된다.민보름 기자 brmin@hankyung.com