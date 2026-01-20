틱톡 군고구마 게시글 갈무리

미국 뉴욕에서 한국식 군고구마가 가성비 점심 메뉴로 인기를 얻고 있다. 외식 물가가 가파르게 오르면서, 직장인들 사이에서 부담 없는 한 끼 대안으로 떠오르고 있다는 분석이다.19일(현지 시각) 뉴욕포스트는 “뉴욕 시민들이 미드타운 사무실 책상에서 4달러짜리 구운 고구마를 먹으며 점심이라고 부르고 있다”며 “물가 상승이 얼마나 심각한지를 보여주는 예”라고 보도했다. 직장인들이 새로운 방식으로 인플레이션을 버텨내고 있다는 설명이다.매체에 따르면, 최근 뉴욕 맨해튼 미드타운 일대 시장과 길거리 노점에서는 버터나 소금 등 별도의 재료를 더하지 않은 구운 고구마를 찾는 이들이 늘고 있다.검소한 식사가 하나의 트렌드로 확산하면서, 가격에 민감한 직장인들은 록펠러 센터부터 코리아타운까지 군고구마를 사기 위해 줄을 서고 있다. 군고구마 가격은 크기에 따라 개당 2~4달러(약 3000~6000원) 수준이다.뉴욕의 점심 물가는 큰 폭으로 오른 상태다. 패스트푸드 세트 가격은 15달러(약 2만원)에 달하고, 샐러드 한 그릇이 20달러(약 3만원)를 웃돌기도 한다. 한때 1달러에 판매되던 피자 조각 역시 이제는 1.5달러 이상으로 올랐다. 이 같은 상황에서 직장인들은 간단하면서도 포만감 있는 군고구마를 식사 메뉴로 반기고 있다는 분석이다.군고구마 인기는 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 확산하고 있다. 한 음식 인플루언서는 군고구마를 맛보는 영상을 올리며 “마시멜로 같은 맛”이라고 표현했고, 또 다른 이용자는 “너무 달아서 설탕이 필요 없다”는 반응을 남겼다.조지아 출신의 한 인플루언서는 군고구마 윗부분을 뜯어내 치즈스틱을 넣는 군고구마 변형 레시피를 ‘선생님 점심’이라는 이름으로 소개했고, 해당 영상은 틱톡에서 조회수 1000만회를 넘겼다.뉴욕포스트는 군고구마가 한국·일본·중국 등 동아시아 전역에서 겨울철 대표 간식으로 자리 잡아왔으며, 바삭한 겉면과 폭신한 속살, 자연스럽게 캐러멜화되는 식감 덕분에 오랜 기간 사랑받아 왔다고 전했다.실제로 뉴욕 코리아타운 일대의 한 카페에서는 오븐에 고구마를 굽는 풍경이 일상이 됐다. 이곳에서 판매되는 군고구마 가격은 개당 2~3달러로, 뉴욕의 파이브가이즈 매장에서 판매하는 감자튀김 가격의 약 3분의 1 수준이다.군고구마 인기는 한인 상권을 넘어 다른 지역으로도 확산하는 분위기다. 록펠러센터 지하에 입점한 지중해식 패스트 캐주얼 레스토랑에서도 구운 고구마를 점심 메뉴로 선보이고 있으며, 인기 매장의 경우 이른 시간에 품절되는 사례도 늘고 있다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com