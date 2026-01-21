강 의원 전 보좌관, 경찰 조사서 "1억 강 의원 전세자금으로 사용했다" 진술
"제 삶 원칙 지키며 살아왔다"는 강 의원 주장 반하는 진술 나와
강 의원은 1억원에 대해 즉시 반환했다고 주장했으나 이 같은 전 보좌관의 진술이 수사의 변곡점이 될 것으로 보인다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 오전 강 의원을 정치자금법 위반 피의자 신분으로 불러 조사했다.
이날 오전 서울청 광역수사단에 출석한 강 의원은 “이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”며 “있는 그대로 사실대로 성실히 조사에 임하겠다. 제 삶에는 원칙이 있고 그 원칙을 지키며 살아왔다”고 입장을 밝혔다.
강 의원의 이날 발언은 공천 헌금 의혹이 처음 제기된 지난달 말 “공천과 관련해 어떠한 돈도 받은 적이 없다”고 혐의를 전면 부인해 온 입장과 같다.
하지만 이날 조사에서 강 의원의 전 보좌관은 강 의원이 1억원의 자금을 전셋집을 구하는 데 사용했다고 진술한 것으로 전해졌다. 앞서 김 시의원은 1억원 전달 경위에 대해 남 전 보좌관이 강 의원과의 만남을 주선했고, 1억원이라는 액수까지 제안했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
김 시의원은 2021년말 서울 용산구 한 호텔의 로비 카페에서 강 의원과 전 보좌관을 만나 현금 1억원이 든 쇼핑백을 건넸고, 2022년 지방선거가 끝난 뒤 가을쯤 돌려받았다고 진술한 것으로 알려졌다.
'1억 공천헌금'을 두고 강 의원 등 세 사람의 진술이 다소 엇갈리는 상황에 경찰은 향후 이들을 불러 삼자 대질 조사 가능성도 열어두고 있다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
