강 의원 전 보좌관, 경찰 조사서 "1억 강 의원 전세자금으로 사용했다" 진술

"제 삶 원칙 지키며 살아왔다"는 강 의원 주장 반하는 진술 나와

2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다.(연합뉴스)

‘공천헌금’ 1억원 수수 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 강선우 무소속 의원이 ‘김경 서울시의원으로부터 받은 1억원을 전세자금으로 썼다’는 진술이 강 의원의 전 보좌관으로부터 나왔다.강 의원은 1억원에 대해 즉시 반환했다고 주장했으나 이 같은 전 보좌관의 진술이 수사의 변곡점이 될 것으로 보인다.서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 오전 강 의원을 정치자금법 위반 피의자 신분으로 불러 조사했다.이날 오전 서울청 광역수사단에 출석한 강 의원은 “이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”며 “있는 그대로 사실대로 성실히 조사에 임하겠다. 제 삶에는 원칙이 있고 그 원칙을 지키며 살아왔다”고 입장을 밝혔다.강 의원의 이날 발언은 공천 헌금 의혹이 처음 제기된 지난달 말 “공천과 관련해 어떠한 돈도 받은 적이 없다”고 혐의를 전면 부인해 온 입장과 같다.하지만 이날 조사에서 강 의원의 전 보좌관은 강 의원이 1억원의 자금을 전셋집을 구하는 데 사용했다고 진술한 것으로 전해졌다. 앞서 김 시의원은 1억원 전달 경위에 대해 남 전 보좌관이 강 의원과의 만남을 주선했고, 1억원이라는 액수까지 제안했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.김 시의원은 2021년말 서울 용산구 한 호텔의 로비 카페에서 강 의원과 전 보좌관을 만나 현금 1억원이 든 쇼핑백을 건넸고, 2022년 지방선거가 끝난 뒤 가을쯤 돌려받았다고 진술한 것으로 알려졌다.'1억 공천헌금'을 두고 강 의원 등 세 사람의 진술이 다소 엇갈리는 상황에 경찰은 향후 이들을 불러 삼자 대질 조사 가능성도 열어두고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com