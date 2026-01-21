삼성전자 서초사옥. 사진=임형택 한국경제신문 기자

삼성전자가 지난해 3조원이 넘는 자사주를 소각하며 국내 기업 자사주 정책의 변화를 주도한 것으로 나타났다.21일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 시가총액 상위 500대 기업 가운데 신규 상장사를 제외한 479곳을 조사한 결과, 80개 기업이 총 20조9955억원어치 자사주를 소각한 것으로 집계됐다.이는 21조원에 육박하는 규모로, 자사주 소각이 본격적인 주주환원 수단으로 자리 잡았다는 평가가 나온다.삼성전자는 3조487억원어치 자사주를 소각해 전체 소각 금액의 14.5%를 차지하며 1위에 올랐다. 삼성물산도 9322억원을 소각하며 그룹 차원의 주주환원 기조에 힘을 보탰다.삼성전자에 이어 HMM이 자사주 2조1432억원어치를 매입해 전량 소각했고, 경영권 분쟁 중인 고려아연도 기존에 취득한 자사주 가운데 1조8156억원을 소각했다.이어 메리츠금융지주(1조5517억원), KB금융(1조200억원), 삼성물산(9322억원), KT&G(9263억원), 현대차(9160억원)도 자사주 소각 상위 기업에 이름을 올렸다.같은 기간 자사주 처분 규모는 108개사 3조1273억원으로 집계됐다.이 가운데 64.7%인 2조245억원은 임직원 보상을 위한 처분이라고 설명됐다. 임직원 보상용으로는 현대차가 5302억원으로 가장 많은 자사주를 처분했고, 삼성전자(3429억원)와 SK하이닉스(3076억원)가 뒤를 이었다.한편 지난해 자사주를 새로 취득한 기업은 102곳, 총 21조원 규모였다. 삼성전자가 8조1884억원으로 압도적 1위를 기록했다.CEO스코어는 "자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안에 대비해 기업들의 자사주 활용이 많이 늘어난 것으로 풀이된다"고 분석했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com