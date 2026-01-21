한국경제인협회(한경협) 표지석. 23.9.19 사진=한경 이솔 기자

OECD 회원국들 사이에서 지정학적 리스크 등 때문에 저성장이 우려된다는 조사결과가 나왔다.21일 한국경제인협회(이하 한경협)가 OECD 경제산업자문위원회(BIAC)가 29개국 경제단체를 대상으로 실시한 ‘2025 경제정책 조사’ 결과에 따르면 OECD 경제계는 2026년 상반기까지 저성장 국면이 지속될 것으로 전망했다고 밝혔다.이번 조사에는 OECD 회원국 GDP의 93.5%를 차지하는 국가들이 참여했다.조사 결과에 따르면 응답자의 59.6%는 2026년 상반기 경제 상황을 ‘경기 침체 지속’으로 전망했다.다만 ‘급격한 경기 위축’을 예상한 비중은 0.6%에 그쳐 경기 급락에 대한 우려는 크게 낮아진 것으로 집계됐다. 경영환경에 대해서는 ‘보통’이라는 응답이 57.3%로 가장 많았다.투자 전망에서는 뚜렷한 변화가 확인됐다. 2025년 하반기에는 투자 감소를 예상한 응답이 74.9%에 달했으나 2026년 상반기에는 78.1%가 투자 증가를 전망했다.특히 인공지능(AI), 클라우드, 소프트웨어 분야에 대해서는 94.2%가 투자 확대를 예상했다. 혁신 기술 분야를 중심으로 한 투자 회복 기대가 높게 나타났기 때문으로 분석된다.물가와 비용 부담에 대한 우려도 여전했다. 응답자의 51.6%는 2025년 인플레이션 상승을 예상해 비용 증가가 기업 경영에 부담 요인으로 작용할 가능성을 시사했다.기업 활동을 제약하는 주요 요인으로는 지정학적 리스크(85%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 에너지 가격 및 공급 불안(81.6%), 노동시장 경색과 미스매치(78.5%), 무역·투자 장벽(74.4%) 순으로 나타났다.특히 에너지 수급과 노동시장 관련 응답 비중은 직전 조사 대비 크게 증가한 것으로 조사됐다.경제성장을 위한 정책 우선순위에 대해서는 에너지 접근성 확보의 중요성이 가장 높게 나타났으며 노동시장 참여 확대에 대한 요구도 함께 제기됐다.한경협은 “이번 조사를 통해 글로벌 경제계가 저성장 국면을 지속적으로 인식하는 가운데서도 AI와 디지털 기술을 중심으로 한 투자 확대 전망이 뚜렷하게 나타났다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com