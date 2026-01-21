청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 거취 문제와 관련해 "아직 결정 못했다"면서 "청문 과정을 본 국민의 판단을 들어보고 결정하고 싶었는데, 그 기회마저 봉쇄돼 아쉽다"고 말했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 신년 기자회견에서 "문제가 있어 보이기는 한다"면서 이같이 밝혔다.그러면서 "그런데 거기에 대해 본인의 해명도 들어봐야 하는 것 아니냐. 그게 공정하다"며 "(청문회를) 할 수 있으면 좋겠는데 어떨지 모르겠다. 좀 시간을 두고 판단하겠다"고 덧붙였다.이어 근본적인 얘기를 해보고 싶다며 '청와대 검증이 미흡했다'는 비판에 대해 반박했다.이 대통령은 "진짜인지 아닌지 가려봐야겠지만, 그분이 보좌관에게 갑질했는지 안 했는지 우리가 어떻게 아느냐"며 "그쪽 진영에서 공천을 5번 받고 3번이나 국회의원에 당선되고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분"이라고 언급했다.이어 "자기들끼리만 아는 정보를 가지고, 마치 영화 '대부'에서 배신자 처단하듯이, 우리가 모르는 것을 공개해가며 공격하면 우리로선 알기 어렵다"며 "이게 정치인가 현실인가 하는 생각이 든다"고 토로했다.여권 내에서의 반발도 언급했다. 보수진영 출신 인물을 지명한 데 대해 "이렇게 격렬한 저항에 부딪힐지 몰랐다"며 "국민 여러분께 이해해달라는 말을 드리긴 어렵지만 이런 필요성이 있다는 점에서 '일부 용인'은 해주시길 바란다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com