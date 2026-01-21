사진: 서울대학교 제공

서울대학교 이기영 교수를 총괄책임자로 한 연구팀이 개인의 생활 패턴과 활동 공간을 반영해 공기오염 개인 노출량을 산출하는 한국형 평가 플랫폼을 ‘KAPEX’를 개발했다.지난 5년간의 연구를 통해 개발한 이번 플랫폼 ‘KAPEX(Korea Air Pollutants Personal EXposure platform)’은 집·직장·학교·이동수단 등 미소환경별 공기질 정보와 개인별 시·공간 활동 자료를 통합한 공기오염 개인 노출량 평가 플랫폼이다.KAPEX는 개인의 하루 생활 패턴과 머무는 공간의 공기질을 종합적으로 고려해 실제 몸에 노출되는 공기오염물질의 양을 산출하는 것이 특징이다. 기존의 ‘지역 평균 대기질’ 중심 평가 방식에서 벗어나, 사람이 실제로 생활하는 공간과 하루 활동 특성을 반영하도록 설계됐다.이를 통해 초미세먼지(PM2.5)와 오존에 대한 개인별 24시간 노출량을 보다 현실적으로 산출할 수 있다.연구팀은 전국 대기질 측정자료와 실내 공기질 실측 자료, 개인노출 측정 자료를 활용해 플랫폼의 신뢰성을 검증했다.연구를 총괄한 이기영 교수는 “이번 연구는 공기오염을 ‘사람 중심’으로 평가할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “개인 노출을 고려한 환경정책과 건강 연구에 실질적으로 기여할 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com