이 대통령, 검찰개혁·부동산·외교 등 2년차 국정운영 청사진 공개

'스타트업·벤처 열풍 시대' 만들 것···취업 아닌 창업 지원 넓힐 것

이혜훈 거취, 아직 생각해보지 않아···논란 클 줄 예상 못해

회견 중간중간 웃음 터지기도···예정시간보다 1시간 이상 진행

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다.(연합뉴스)

이재명 대통령은 21일 "올해를 대한민국 대도약의 출발점으로 만들 수 있도록 지난해보다 더 무거운 책임감으로 주어진 사명을 다할 것"이라고 말했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 이같이 언급하면서 검찰 등 권력기관 개혁, 대한민국 성장전략의 대전환 등 2년차 국정운영의 청사진을 밝혔다. 이어 현재 논란 중인 인사 및 검찰개혁, 외교 등의 사안에 대해서도 입장을 밝혔다.우선 사회 개혁 분야와 관련, 이 대통령은 "국민주권정부 제1의 국정운영 원칙은 '오직 국민의 삶'이다. 탈이념, 탈진영, 탈정쟁의 현실적 실용주의가 우리의 방향"이라며 "반칙과 특권, 불공정은 무리 사소해 보이는 문제라도 단호히 바로잡겠다"고 언급했다.특히 "같은 맥락에서 검찰개혁 역시 확실하게 추진하겠다"고 약속했다.최근 검찰 보완수사권 문제 등 세부적인 방법론을 두고 이견이 나오는 것과 관련해서는 "단박에 완성되는 개혁이란 없다. 혼란과 부작용을 최소화하기 위해 법과 제도를 계속 보완해 가겠다"고 했다.그러면서도 "이 과정이 개혁의 본질을 흐리는 방향이 되진 않을 것이며, 저항과 부담을 이유로 멈추거나 흔들리는 일도 없을 것"이라며 "개혁의 취지는 끝까지 지키며 가장 책임 있는 해법을 만들겠다"고 단언했다.올해를 '대전환·대도약'의 해로 만들기 위한 5대 국정운영 기조를 제시하기도 했다.이 대통령은 "지방 주도 성장, 기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전에 기반한 지속 가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침하는 안정적 성장 등 5가지 대전환의 길이 대한민국의 대도약을 이끌 지름길이 될 것"이라고 설명했다.나아가 "이 같은 대전환은 단지 지방을 위해 떡 하나 더 주겠다거나, 중소벤처 기업을 조금 더 많이 지원하겠다는 뜻이 아니다"라며 "국정운영의 우선순위를 하나부터 열까지 모두 재조정하겠다는 것"이라고 밝혔다.그러면서 "정부가 지닌 자원과 역량을 완전히 재배치해 대한민국의 성장 지도를 다시 그려내겠다는 야심 찬 도전"이라고 거듭 강조했다.이 대통령은 성장 방법에 대해 구체적인 안을 설명하기도 했다.'모두의 성장'을 이루기 위해서는 "'스타트업·벤처 열풍 시대'를 만들어 나갈 구체적인 정책들을 차근차근 공개하겠다. 이를 통해 새로운 성장동력을 만들어야 한다" 밝혔다.이 대통령은 "이를 통해 한쪽만 급격히 성장하고 다른 한쪽은 침체하는 'K자형 성장'을 극복해 나가겠다"고 약속했다.안전 문제에 대해서는 "근로감독관 3500명 증원, 일터지킴이 신설처럼 안전한 작업환경과 생명 존중이 뿌리내릴 조치들을 확고히 시행하겠다"며 "생명 경시에 따른 비용과 대가를 지금보다 훨씬 비싸게 치르는 구조를 만들어 낸다면 산재사고가 감소하는 실질적 변화를 이끌어낼 것"이라고 설명했다.또 문화의 중요성을 거론하며 "올해 9조 6천억 원까지 문화 예산이 대폭 늘어났지만 아직 '문화 선진국'이라 말하기엔 많이 부족하다"며 "문화에 대한 지원과 투자를, 미래 먹거리를 키우고 국가 브랜드까지 높이는 핵심 성장 전략으로 삼겠다"고 약속했다.이날 이 대통령은 북한 비핵화에 대한 입장도 전했다.이 대통령은 "(북한이)비핵화해야 하는데, 가장 이상적이긴 하지만 북한이 핵을 포기하겠느냐"며 "그것이 엄연한 현실"이라고 했다.그러면서 "지금까지 전략은 이상을 꿈꾸면서 현실을 외면했다"며 "그 결과가 어떻게 됐느냐. 핵무기가 계속 늘어나고 있다. 지금도 1년에 10∼20개 정도 핵무기를 만들 수 있는 핵물질이 계속 생산되고 있다. 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술도 계속 개선되고 있다"며 이같이 밝혔다.이어 이 대통령은 "지금 통일은커녕 전쟁하지 않으면 다행인데, 그건 좀 뒤로 미루더라도 평화적 공존이 가능한 상황으로 최대한 할 수 있는 것을 해 나가겠다"고 말했다.이어 "쌓인 불신과 적대 의식이 너무 커서 '석 자 얼음이 어떻게 한 번에 녹겠느냐'는 말이 남북관계에도 적용될 수 있을 것 같다"고 말했다.이 대통령은 "(북한 비핵화에 대해)실용적으로 접근하자는 게 제 생각"이라며 "현실을 인정하되 이상을 포기하지 말자는 것"이라고 밝혔다.더불어 현재 논란 중인 보수인사 임명에 관한 문제도 나왔다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련 "아직 결정 못했다"면서 "청문 과정을 본 국민의 판단을 들어보고 결정하고 싶었는데, 그 기회마저 봉쇄돼 아쉽다"고 말했다.이어 "문제가 있어 보이기는 한다"면서도 "그런데 거기에 대해 본인의 해명도 들어봐야 하는 것 아니냐. 그게 공정하다"고 소신발언을 하기도 했다.그러면서 이 후보자에 대한 '청와대 검증이 미흡했다'는 비판에 대해 반박했다.이 대통령은 "진짜인지 아닌지 가려봐야겠지만, 그분이 보좌관에게 갑질했는지 안 했는지 우리가 어떻게 아느냐"며 "그쪽 진영에서 공천을 5번 받고 3번이나 국회의원에 당선되고, 아무런 문제가 제기되지 않았던 분"이라고 언급했다.이어 "자기들끼리만 아는 정보를 가지고, 마치 영화 '대부'에서 배신자 처단하듯이, 우리가 모르는 것을 공개해가며 공격하면 우리로선 알기 어렵다"며 "이게 정치인가 현실인가 하는 생각이 든다"고 토로했다.여권 내에서의 반발도 언급했다. 보수진영 출신 인물을 지명한 데 대해 "이렇게 격렬한 저항에 부딪힐지 몰랐다"며 "국민 여러분께 이해해달라는 말을 드리긴 어렵지만 이런 필요성이 있다는 점에서 '일부 용인'은 해주시길 바란다"고 말했다.이날 신년기자회견에서는 이 대통령과 참모진 기자들 사이에서 폭소가 나오기도 했다.이 대통령은 강훈식 비서실장의 지방선거 대전충남 단체장 출마설과 관련, 대통령과 강 비서실장이 서로 사랑하는 사이인 걸로 아는데 떠나보낼 수 있느냐는 질문에 "저는 제 아내를 사랑한다"며 좌중을 웃음바다로 만들었다.그러면서 이 대통령은 강 비서실장을 바라보며 "근데 언제 사랑하는 사이로…징그럽다”고 덧붙이기도 했다.이어 참모들의 정치적 행보에 대해 이 대통령은 "어떤 사람이 어떤 정치적 결정 하는 것은 제가 이래라저래라 할 수 없고, 또 전혀 예측 불능이다"라며 "정치는 살아있는 뭐라고 그러던데, 개구리처럼 어디로 뛸지 알 수 없다"고 말했다.앞서 사의를 표명한 우상호 전 정무수석에 대해서는 "이탈한 게 아니고 자기 역할 충분히 하고 자기 역할 찾아가는 것"이라며 "우리가 꼭 떨어지면 안 되는 관계는 아니니 이탈은 아니다. 그분도 그분의 삶이 있는 것이고 정무수석으로서의 역할 충분히 잘 했다"고 평가했다.한편, 이날 신년기자회견은 90분이 예정돼 있었으나 현장 분위기를 고려해 1시간 가량 추가됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com