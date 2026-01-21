다만 시장 변동성에 대해서는 누구도 단언할 수 없다며 투자 판단의 책임은 개인에게 있음을 분명히 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “혹시 대폭락이 오지 않을까 그건 저도 모른다”며 “투자는 신중하게 자기 판단하에 해야 한다”고 말했다.
이어 자신의 투자 경험을 언급하며 “저는 첫 주식투자에서 소형 작전주를 샀다가 대성공하는 바람에 간이 부어서 마구 소형주를 샀다가 IMF를 맞았다”며 “선물을 넘어서 풋옵션 거래도 했다”고 밝혔다.
이어 “주식투자는 각자 알아서 잘해야 하는 일로 아무도 책임져주지 않는다”며 “정상화는 꼭 필요하고 정상화 과정 중”이라고 강조했다.
국내 증시가 일부 종목 위주로 상승하고 있다는 지적에 대해 “문제긴 하다”면서도 “모두가 다 오르면 좋지만 주식 시장은 본질적으로 모두 다 오를 순 없다”고 말했다.
코스피 지수 전망과 관련해서도 “전문가들도 못 맞추던데”라며 예측을 경계했다.
이 대통령은 한국 증시의 저평가 문제를 거듭 강조했다. 그는 “대한민국은 객관적 지표상 명확하게 저평가 돼 있다”며 “주가 조작하면 집안 망한다는 걸 확실히 보여줄 것”이라고 말했다.
