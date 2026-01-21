이재명 대통령이 20일 청와대 본관에서 열린 제2회 국무회의에서 발언하고 있다. 20260120 청와대사진기자단 사진=한국경제 김범준 기자

이재명 대통령은 21일 한국 주식시장과 관련해 “정상을 찾아가는 중”이라며 과도한 불안 심리를 경계했다.다만 시장 변동성에 대해서는 누구도 단언할 수 없다며 투자 판단의 책임은 개인에게 있음을 분명히 했다.이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “혹시 대폭락이 오지 않을까 그건 저도 모른다”며 “투자는 신중하게 자기 판단하에 해야 한다”고 말했다.이어 자신의 투자 경험을 언급하며 “저는 첫 주식투자에서 소형 작전주를 샀다가 대성공하는 바람에 간이 부어서 마구 소형주를 샀다가 IMF를 맞았다”며 “선물을 넘어서 풋옵션 거래도 했다”고 밝혔다.이어 “주식투자는 각자 알아서 잘해야 하는 일로 아무도 책임져주지 않는다”며 “정상화는 꼭 필요하고 정상화 과정 중”이라고 강조했다.국내 증시가 일부 종목 위주로 상승하고 있다는 지적에 대해 “문제긴 하다”면서도 “모두가 다 오르면 좋지만 주식 시장은 본질적으로 모두 다 오를 순 없다”고 말했다.코스피 지수 전망과 관련해서도 “전문가들도 못 맞추던데”라며 예측을 경계했다.이 대통령은 한국 증시의 저평가 문제를 거듭 강조했다. 그는 “대한민국은 객관적 지표상 명확하게 저평가 돼 있다”며 “주가 조작하면 집안 망한다는 걸 확실히 보여줄 것”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com