한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조, 내란 중요임무 종사 혐의 사건 1심 선고공판에 출석하고 있다.(뉴스1)
'내란 방조' 한덕수 1심 징역 23년

강홍민 기자 khm@hankyung.com