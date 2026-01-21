김병기 더불어민주당 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 차량에 탑승하고 있다.2026.01.19 사진=한경 최혁 기자
[속보] '김병기 최측근' 이지희 동작구의원 경찰 출석

정유진 기자 jinjin@hankyung.com