[속보] '김병기 최측근' 이지희 동작구의원 경찰 출석

김병기 더불어민주당 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 차량에 탑승하고 있다.2026.01.19 사진=한경 최혁 기자[속보] '김병기 최측근' 이지희 동작구의원 경찰 출석정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지