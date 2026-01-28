당신 인생을 바꿀 역사적인 슈퍼사이클이 온다[서평]

사이클 투자 법칙

조윤남 지음│한국경제신문│2만2000원

시장은 늘 예측 불가능해 보인다. 금리가 급격하게 오르면 주식시장은 급락하고 전쟁이 발발하거나 혁신 기술이 등장해 시장에 충격을 주면 투자자들은 방향을 잃는다. 하지만 지난 세기의 금융사를 차분히 들여다보면 자산 가격의 움직임은 놀라울 정도로 비슷한 패턴을 반복했다. 금리, 기술 발전, 지정학적 이슈 등 시장에 영향을 주는 모든 요소는 일정한 파동을 형성한다. 저자는 그 파동을 ‘사이클’이라고 명명하며 이를 투자의 성패를 가르는 결정적 기준으로 제시한다.이 책은 단기 매매 기법을 알려주거나 추천 종목을 나열하지 않는다. 반도체·방산·조선·전력부터 부동산·AI에 이르기까지 각 산업이 특정 시점에 폭발적으로 성장하다가 다시 침체에 빠지는 구조를 정책, 금리, 지정학, 기술혁신의 관점에서 입체적으로 해부한다. 1970년대 오일쇼크부터 글로벌 금융위기, 코로나 팬데믹과 AI 혁명에 이르기까지 무수히 반복된 주식시장의 위기와 역사를 날카로운 통찰력으로 유려하게 분석한다.조윤남 대표는 금융시장 최전선에서 시장 사이클을 연구해온 애널리스트이자 투자 판단 시스템을 개발·운용해온 최고의 투자 전문가다. 그는 25년간 애널리스트, 대신증권 리서치센터장, CFA(Chartered Financial Analyst, 국제재무분석사) 한국협회장, 대신경제연구소 대표이사를 역임했다. 반도체·방산·부동산·AI 등 수많은 산업의 흥망성쇠를 현장에서 지켜보며 경제 위기와 기술 혁명 그리고 산업 사이클이 시장에 어떤 영향을 미치고 왜 위기와 기회가 늘 반복되는지를 깊이 탐구했다. 그간의 모든 경험과 지식을 이 책에 차곡차곡 담았다.매달 반복되는 시장 리듬, 산업별 선행 지표, 정책의 변화, 심리가 과열되는 구간과 공포가 극대화되는 순간 등 실전 투자에 바로 적용할 수 있는 점검 요소를 체계적으로 정리했다. 단기 뉴스에 휘둘리기보다 큰 흐름 속에서 종목을 선정하고 매매 타이밍을 관리하고 싶은 투자자에게 특히 유용하다. 실패를 반복하지 않게 만드는 ‘사고의 틀’을 제공한다는 것도 큰 장점이다. 저자는 시장이 불안할수록, 모두가 같은 방향으로 돌진할수록 한발 떨어져 사이클의 흐름을 점검하라고 말한다.대부분의 투자자는 시장이 불확실해서 손실을 본다고 생각한다. 그러나 시장은 금리·물가·고용·정책·재난 등의 사건들이 맞물려 만들어내는 사이클 속에서 나름의 규칙을 가지고 움직인다. 투자자는 큰 흐름 속에서 시장이 보내는 핵심 신호를 정확하게 짚어야 한다.반도체의 호황과 불황, 방위산업의 계단식 성장, 조선·해운의 수주 사이클, 부동산의 규제와 완화까지 다양한 시장의 사례를 구체적인 참고자료와 직관적인 도표를 활용해 풀어냈다. 특히 ‘월간 사이클, 매달 체크해야 할 투자 리듬’ 장에서는 매달 반복되는 시장 이벤트와 주목해야 할 종목들을 친절하게 풀어냈다.코스피 5000 시대가 열린다고 한다. 전 세계 증시가 연일 신고가를 경신하고 있다. 시장이 큰 변곡점을 향해 가고 있는 지금, 과거의 사이클을 이해하는 것이야말로 미래의 기회를 준비하는 가장 현실적인 방법이다. 투자는 예측이 아니라 흐름을 읽는 능력에 좌우된다. 저자의 가이드를 참고하여 지금 나는 시장 사이클의 어느 지점에 서 있는지 점검해보길 바란다.이효석 HS아카데미 대표는 “이 책을 통해 시장 사이클이 검증 가능한 투자 도구임을 깨닫고 성공 투자로 가는 길에 도움을 얻길 바란다”고 추천사에 적었다. 감으로 투자하던 독자는 명확한 투자 기준을 세울 수 있고 투자 전략이 없어 흔들리던 독자라면 뚜렷한 방향성을 얻을 수 있을 것이다.어쩌면 인생을 바꿀 수도 있을 빅 사이클이 주식시장에 도래했다. 시장은 늘 새로운 것 같지만 결국 이번에도 똑같은 패턴을 반복할 것이다. 위기는 피하고 기회는 확실히 잡고 싶다면 반드시 이 책에 주목하길 바란다.