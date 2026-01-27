경영자는 왜 TV 예능을 봐야 하는가[박찬희의 경영전략]

“사람들은 TV예능으로 시대의 감성을 공유한다. 이런 생각이 소비자의 선호, 투자자의 결심에 스며들고 법과 제도로 이어진다”

◆스토리텔링과 서사, 예능의 문법

◆엔터테이너 vs 꼰대

경영자가 TV 예능을 본다면 ‘참 한가하다’ 소리가 나올지 모른다. 그러나 TV 예능은 그럴듯한 말로 포장한 경영학 책보다 100배 낫고 ‘학문’ 흉내 내다 현실에서 10만 광년은 멀어진 경영학 논문보다는 1000배 낫다. 잔뜩 힘 주고 나만 옳다고 떠드는 얼치기 시사교양보다도 100배 낫다. 사람들은 TV 예능에 담긴 이야기에서 재미와 함께 생각의 거리를 얻고 찰지게 붙인 자막에서 시대의 감성을 공유한다. 이런 생각이 소비자의 선호, 투자자의 결심에 스며든다. 법과 제도로 이어진다.원시시대 수렵·채집 경제 이래 인간이 직접 노동하는 시간은 줄어왔다. 기술의 발전 때문이다. 컴퓨터와 로봇이 일하는 시대에 인공지능이 생각까지 대신하니 여가시간은 더 많아진다. TV든 태블릿이든 콘텐츠와 함께하는 시간이 많아질 수밖에 없고 문화예술, 스포츠 같은 직접적 활동도 늘어난다. 콘텐츠를 만들고 전파하는 플랫폼이 방송사를 압도하고 작가와 PD가 뭉친 스튜디오가 중견기업이 된다. 반도체와 데이터센터, 통신과 함께 ICT(정보통신기술) 생태계의 중요한 축을 이룬다.문화예술이든 스포츠이든 우아하고 고상한 말씀은 짜증날 뿐이고 모름지기 재미가 있어야 먹히니 TV 예능의 문법은 막강하다. 드라마나 영화의 대사도 대중에게 익숙한 예능의 토크를 따라가고 스포츠 중계는 물론 관련 콘텐츠도 예능을 닮아간다. 심지어 정치·시사 토크도 예능을 표방한다.사람들은 세상을 나름의 스토리로 이해한다. 여기저기서 보고 들은 얘기들이 더해지고 걸러지면서 생각의 가닥이 잡히고 판단의 기준이 생긴다. 이런 저마다의 생각들이 서로 부딪히고 섞이면서 사회적 서사가 형성되면 ‘공유된 세계관’이 된다. 더 믿을 만한 사람이 말이 되는 주장을 하고 비슷한 얘기들이 더해지면 스토리와 서사에 의미 있는 줄기가 된다. 이를 담론이라 한다.경제지표는 이런 스토리를 이루는 조각 정보로 의미가 있을 뿐이고 뉴스는 SNS 수다로 공유될 때 가치가 더해진다. 소설이나 드라마, 영화에 담긴 쉽게 와닿는 스토리는 생각의 틀을 만들고 사회적 서사로 공유되기 딱 좋다. 허구로 가득한 소설 ‘삼국지’를 역사로 믿고 리더십과 국가경영의 전범으로 생각하듯이.예능의 문법은 스토리에 재미와 호감을 더해준다. 드라마나 영화의 스토리도 예능의 소재로 재생산되어 확산되고 힘을 더하는데 인터넷과 모바일에 이어 인공지능의 알고리즘까지 더해지니 파급력은 더더욱 커진다. 뉴스나 시사토크에 나오면 그 의도나 배경을 의심할 내용도 예능에서는 넋 놓고 웃다가 자신도 모르게 생각의 일부로 젖어든다. 밉상이던 사람도 스스로 망가지며 의외의 모습을 보이고 여기에 짜릿한 자막과 리액션이 붙으면 최소한 애처로운 마음이 들고 잘하면 호감이 생긴다. 개인의 소소한 일상을 자료화면으로 더하면 친구처럼 가깝게 느껴진다.인스타그램과 유튜브는 TV 예능의 스토리를 재생산해서 전파하고 스타의 공식활동과 그 뒷얘기, 나아가 개인적인 일상을 공유해서 삶의 일부로 만든다. 스타와 늘 함께하는 셈이다. K-엔터테인먼트가 만든 새로운 문법인데 다양한 접점에서 세상에 연결되어 체험을 형성하는 옴니채널 환경이 콘텐츠를 중심으로 구현된 것이다.다양한 주체들이 서로 연결된 생태계에서 돈과 정보의 중심에 있는 사업자는 주도권을 갖는다. 더 큰 재미와 이득을 줄수록 그 지위는 탄탄해진다. 아마존이나 쿠팡이 영상 콘텐츠를 사업에 포함하고 백화점이 전시공간, 나아가 놀이동산으로 진화하는 것도 재미라는 체험적 가치를 염두에 둔 것이다.저마다의 스토리가 담론을 만나 사회적 서사로 이어지면 법과 제도가 만들어진다. 쉽고 재미있는 콘텐츠는 힘센 사람들의 거창한 말씀, 무슨 말인지 이해도 안 되는 명함 그럴듯한 분들의 유식한 말씀보다 훨씬 강력하다. 인생이 걸린 절실한 사람도 1표, 대충 생각해서 찍는 사람도 1표인 민주정치의 현실에서 ‘쏙쏙 꽂히는 맘에 드는 얘기’는 거대한 민심의 파도가 되어버린다.외환위기 당시 모 기업인은 한국 사회의 모든 문제가 재벌의 음모와 탐욕 때문이라는 서사 구조가 그렇게 단단하게 자리 잡은 것을 처음 알았다고 한다. 대기업은 은행 돈을 쓸어담아 땅장사로 돈 번다는 서사 앞에 주택금융, 자동차금융이 없어 회사가 부채를 떠안는 복잡한 얘기는 설 자리가 없었다. 그 회사 기획·홍보가 까칠한 기사 틀어막고 회장님 영웅담을 실어 권세를 키우는 사이에 막상 회사와 경영자의 발 밑에는 대형 싱크홀이 생겼던 셈이다.경영자는 절대군주는 고사하고 중세 영주도 못되는 취약한 존재이다. 조금만 더 좋은 대안이 나와도 투자자와 구매자, 협력업체는 순식간에 떠난다. 복잡한 세상, 쏟아지는 정보가 여러 접점에서 엉키며 체험과 함께 스토리와 서사로 진화하는 상황에서 경영자는 선택과 판단의 가닥을 잡아주는 큐레이터 역할을 할 뿐이다. 돈 써서 광고하면 정보를 접한 소비자가 반응해서 구매로 이어진다? 금융시장에 단편적 정보가 전달되면 즉시 미래가치로 반영된다고? 늘 쓰던 이론 틀에 맞추어 논문 편수 늘리는 데 쓰일 뿐이다.TV 예능의 문법은 쉽고 재미있게, 부담없이 주목을 끌어내고 마음을 움직인다. 도널드 트럼프 대통령의 때론 저속하고 단순한 편가르기와 화법은 단단한 지지층을 만들어 동원하는데, 프로레슬링의 예능 구도를 그대로 옮긴 것이다. 잘난 꼰대들의 우아한 말에 속기보다 차라리 속이나 시원하니 낫다는 반응이 자산이 된다. 젠슨 황은 삼성동 치맥 회동에도 보듯 퍼포먼스의 달인이다. 엔비디아 GPU의 병렬처리를 (CPU를 기관총 연사로 대비시켜) 동시에 수십 방 쏘는 대포로 묘사한 무대에서도 볼 수 있다.회사에 영혼을 던지는 소수의 열혈동지를 제외하면 대부분의 임직원에게 회사는 인생의 모든 것이 아니다. 적절한 위치에서 나름의 역할극에 충실할 뿐이다. 회장님의 한말씀에 세상이 경청하고 감동한다? 홍보팀 기사 스크랩에서나 통하는 세계관이다. 만만찮은 권력자나 사업 파트너와 속내를 나누려면 핵심을 관통하는 논점과 비유가 절실하다. 심란한 사연들을 안고 눈치 보며 버티는 노회한 중역들, 혹은 긴장해서 쩔쩔매는데 말주변은 없는 투박한 현장 인력들의 속사정을 끌어내려면 얘깃거리를 찾아 기회를 만들어주는 예능 MC와 PD의 능력이 모두 필요하다.생방송 현장에서 3초가 넘는 침묵은 방송사고로 여겨진다. 유능한 MC는 토크의 흐름에서 어떤 출연자의 역할이 필요한지, 어떤 리액션이 필요하고 여기에 어떤 그래픽과 자막이 붙을지 계산해서 끌어간다. PD는 이런 전문가들의 토크를 더 재미있게 편집해서 재미없는 따분함마저 웃음의 소재로 만든다. 이런 콘텐츠에 익숙한 사람들에게 고색창연한 꼰대 말씀은 먹히지 않는다.경영이 쇼(show)냐고 반문한다면 필자의 답은 당연히 예스(yes)다. 운명을 같이하는 파트너가 아닌 이상 사람들은 일정한 거리에서 자신이 선택한 관심과 노력을 투입한다. 대주주와 소액주주가 다르고 한번 써보는 소비자는 더욱 다르다. 거리가 멀수록 막연한 생각이 진실을 덮는 나름의 세계관이 형성된다. 시장은 이런 다양한 세계관이 모여 움직이고, 막연한 생각으로 호감 혹은 불만을 갖고 던진 표가 회사의 명운을 좌우할 수도 있다.몇몇 신문과 TV 뉴스가 전하는 어른들의 이야기가 모든 것인 경영자는 세상과 동떨어져 엄숙만 떠는 꼰대가 될 뿐이다. 부처님도 예수님도 마호메트도 꼰대가 아니셨다.박찬희 중앙대 경영학과 교수