빌셋, 그라운드시소 운영사 미디어앤아트와 공간개발 협력

종합부동산기업 빌셋이 전시·공간 콘텐츠 기업 주식회사 미디어앤아트(전시 브랜드 ‘그라운드시소’)와 ‘전시 콘텐츠 기반 공간개발’을 위한 업무협약(MOU) 을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 ▲전시 콘텐츠 IP를 기반으로 한 공간 기획 ▲상업공간 및 유휴공간 활성화 ▲임대 MD 기획 및 임차 유치 전략 수립 ▲운영 성과 기반의 공간 고도화 등 콘텐츠와 부동산을 결합한 공간개발 모델을 공동 추진할 계획이다.빌셋은 빌딩 매입/매각, 임대/임차, 빌딩 관리·운영(PM), 디벨롭 투자 컨설팅 등 상업용 부동산 전 과정을 아우르는 원스톱 솔루션을 제공하는 기업이다.미디어앤아트는 전시와 공간을 기반으로 콘텐츠와 서비스를 선보이는 크리에이티브 기업으로, 전시 플랫폼 그라운드시소를 운영하고 있다. 그라운드시소는 국내외 다양한 문화예술 IP로 전시를 제작·소개하는 전시 플랫폼이다.양사는 이번 협력을 통해 ‘공간을 채우는 방식’ 자체를 바꾸는 전략에 집중한다. 단순 임대 중심의 공간 운영을 넘어, 방문 동기와 체류 시간을 만드는 전시 콘텐츠 기반의 공간 경험을 설계하고, 이를 통해 임차 구성과 매출·수익 구조까지 연결하는 것이 핵심이다.㈜빌셋 김민호 대표는 “부동산의 본질은 결국 ‘공간’이며, 공간의 경쟁력은 ‘어떤 경험을 제공하느냐’로 결정된다”며 “빌셋이 보유한 빌딩 운영·임대 MD·자산관리 역량에 그라운드시소의 검증된 전시 콘텐츠 기획력이 더해지면, 공실 리스크를 낮추고 공간의 수익성을 높이는 새로운 해법을 만들 수 있다”고 말했다.미디어앤아트 관계자 또한 “전시 콘텐츠는 공간의 목적을 선명하게 만들고, 브랜드와 고객을 연결하는 강력한 매개”라며 “빌셋과의 협업을 통해 전시가 ‘일회성 이벤트’를 넘어 공간의 장기적 가치로 이어질 수 있는 다양한 프로젝트를 선보일 계획”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com