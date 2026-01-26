지배구조 최우수 기업

공정거래위원회 86개 공시 대상 기업집단 소속

361개 상장사 지배구조 조사

신동빈 롯데그룹 회장. 사진=롯데지주

롯데가 선진 지배구조 구축에 본격적으로 나서고 있다. 이사 선임 절차의 공정성과 이사회 운영의 투명성을 강화하고 ESG 위원회 설치와 주주권 보호 제도 개선을 병행하며 지배구조 전반을 체계적으로 정비하는 모습이다.롯데는 선진 지배구조 구축을 위해 다양한 시도를 하고 있다. 그룹 이사회 이사 선임 과정에서 후보 검토와 추천 절차를 분리해 진행하는 것이 대표적이다. 이는 전원 사외이사로 구성된 ‘사외이사후보추천위원회’를 통해 진행된다.현재 롯데 이사회 구성은 사외이사 5명과 사내이사 3명이다. 이사회 독립성과 투명성 강화를 위해 선임 사외이사 제도를 운영한다. 이외에도 이사회 내 투명경영위원회, 감사위원회, 보상위원회 등 총 6개 전문위원회가 있다.감사위원회도 구성원 전원이 사외이사다. 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회도 과반수 이상이 사외이사로 구성됐다. 주요 경영 사안을 객관적으로 검토한다는 취지다.롯데는 지난 2021년 ESG 경영계획을 발표했다. 이후 지배구조 전반에 대한 관리 체계에 집중하고 있다. 2022년부터는 환경, 사회, 지배구조 전 영역에서 이행 현황을 체계적으로 관리 중이다.또 업계 최초로 그룹 내 모든 상장사 이사회에 ESG위원회를 설치했다. 이를 통해 지속가능경영보고서 발간을 의무화하고 관련 정보를 투명하게 공개했다.또 롯데는 기업지배구조헌장을 통해 이사회 전문성, 책임성, 다양성 확보 기준을 마련했다. 2024년부터 주요 계열사에 ‘BSM(Board Skills Matrix)’ 지표를 도입했다.BSM은 이사회 구성원들이 어떤 전문성을 갖고 있는지 무엇이 부족한지를 부여주는 평가 지표다. 이사회 구성과 운영에 대한 투자자의 이해도를 높여 선진 지배구조 구축에 힘쓰고 있다.주주들을 위한 제도 개선에도 속도를 내고 있다. 롯데는 그룹 내 모든 상장사에 전자투표 제도를 도입해 주주들의 의결권 행사 편의성을 높였다. 2024년에는 주주총회에서 배당 절차 관련 정관을 정비했다. 정관은 회사의 목적, 조직, 업무 집행 등에 관한 규칙이다.지난해 지급한 2024년 결산 배당금부터는 ‘배당금 확정 후 배당기준일 설정’ 방식을 적용했다. 이로 인해 주주들은 배당금을 미리 알고 투자할 수 있게 됐다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com