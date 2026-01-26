지배구조 최우수 기업

공정거래위원회 86개 공시 대상 기업집단 소속

361개 상장사 지배구조 조사

이동채 에코프로 회장. 사진=에코프로

에코프로그룹이 사외이사 중심의 리더십 강화에 나서고 있다.지주사 에코프로의 이사회 내 위원회 수는 총 6개다. 내부거래위원회, 컴플라이언스위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 등이다.이 중 보상위원회와 사외이사후보추천위원회는 2025년 신설됐다. 사외이사 중심의 리더십을 강화하고 이사회의 독립성을 제고하기 위해 사외이사 수를 위원회 내 과반수로 구성했다.또 이사회 투명성을 강화하기 위해 자발적으로 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 설치했다. 에코프로는 상법상 대규모 상장회사(자산총액 2조원 이상)가 아니기 때문에 설치 의무가 없다.이사회 독립성 강화를 위해 2025년에는 그룹 상장사 4곳에 선임사외이사 제도를 도입했다. 선임사외이사는 사외이사 회의를 소집·주재하고 다양한 의견을 수렴해 이사회 및 경영진에게 전달한다. 경영진에게 경영자료를 요청하거나 주요 현안 보고를 요구할 수 있다.선임사외이사는 사외이사 중심의 리더십을 강화하고 이사회·경영진·주주 간 소통을 연결하는 역할을 한다.에코프로그룹은 주주가치 제고를 위해 배당기준일을 배당 결정일 이후로 변경했다. 주주총회 소집공고도 주주총회일 2주 전에서 4주 전으로 앞당겨 공시했다.에코프로는 배터리 업계 최초로 2025년 ‘직원이사제’를 시행했다. 직원 이사를 통해 현장 실무 경험을 이사회 의사결정에 반영할 계획이다. 지주사 에코프로는 최익준 DT실 수석을 사내이사로 선임했다.에코프로비엠은 ‘에코프로 명인 1호’로 불리는 배문순 직장을, 에코프로머티리얼즈는 김관후 직장을 사내이사로 선임했다.직원 이사는 사내이사와 동일한 이사회 의결권을 갖는다. 임기는 1년이다. 민간 제조기업이 생산·기술 현장 직원을 이사회 구성원으로 선임한 사례는 드물다.에코프로그룹은 현장 정보를 경영 판단에 직접 반영하고 의사결정 구조를 현장 중심으로 보완한다는 계획이다. 업계에서는 전기차 배터리 시장 수요 둔화 국면에서 대응 속도와 판단 정확성을 높이기 위한 시도로 해석하고 있다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com