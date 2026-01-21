이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장. 사진=연합뉴스

코스피 5000 시대를 목전에 둔 가운데 이재용 삼성전자 회장이 주식재산 30조원을 돌파했다. 이재명 정부 출범 232일 만이다.기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 21일 기준 이 회장의 주식평가액은 30조2523억원으로, 국내 개인주주 가운데 처음으로 30조원을 넘어섰다.이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목을 보유하고 있으며, 이들 합산 주식가치가 처음으로 30조원을 돌파했다.작년 연초 이 회장의 주식재산은 11조9099억원 수준이었고, 같은 해 3월에는 12조 원대에 머물며 주식부자 1위 자리도 내준 바 있다.그러나 지난해 6월 4일 이재명 정부 출범 이후 흐름이 급변했다. 14조2852억원이던 이 회장의 주식재산은 6월 말 15조원대, 취임 100일 무렵 18조원대로 불어났다.이어 지난해 10월 10일에는 상속 이후 처음으로 20조원을 넘어섰다. 이후 10월 말에는 부친 고 이건희 회장의 역대 최고 기록도 경신했다.상승세는 올해 들어 더 가팔라졌다. 올해 첫 거래일 25조원을 넘긴 데 이어 이날 처음으로 30조원대에 진입했다.20조원에서 30조원으로 늘어나는 데 걸린 시간은 불과 104일이다. 정부 출범 시점 대비 증가액은 약 16조원에 달한다.삼성전자와 삼성물산 주가 상승이 주된 동력이었다. 삼성전자 주가는 5만7800원에서 14만9500원으로 뛰었고, 삼성물산도 15만7800원에서 29만9000원으로 상승했다.한국CXO연구소는 여기에 올해 초 홍라희 리움미술관 명예관장의 삼성물산 주식 증여도 30조원 돌파 시점을 앞당긴 요인으로 분석했다.이외 ▲삼성생명 60.6%(2025년 6월 4일 2조 2716억원→2026년 1월 21일 3조 6476억원) ▲삼성SDS 33.1%(9453억원→1조 2578억원) ▲삼성E&A 14%(660억원→752억 원) ▲삼성화재 17.2%(187억원→219억원) ▲삼성전자 우선주 132.4%(65억원→152억원) 수준으로 주식평가액이 모두 동반 상승한 것으로 나타났다.오일선 한국CXO연구소 소장은 “이재명 정부 출범 이후 기업과 주식 시장에 대한 투명성과 신뢰를 높이기 위한 각종 제도 개선이 추진되는 가운데, AI·반도체 산업에 대한 기대감이 겹치면서 최근 몇 개월간 주가가 가파른 상승세를 보였다”고 진단했다.오 소장은 “특히 올해 1분기 경영 성과에 따라 삼성전자를 포함한 시총 대장주들의 주가 상승 흐름이 이어질지 아니면 속도 조절 국면에 들어설지가 판가름 나는 분기점이 될 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com