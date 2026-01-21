연간 수주액 6조원 돌파, 올해 매출 15~20% 성장 전망

삼성바이오로직스 4공장 전경. 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 2025년 연간 매출 4조5000억원을 돌파하며 전년 대비 30% 이상의 고성장을 달성했다.21일 전자공시에 따르면 삼성바이오로직스는 2025년 연간 매출 4조5570억원, 영업이익 2조692억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 1조599억원, 영업이익은 7478억원 증가한 셈이다. 4공장 램프업(Ramp-up)과 더불어 1~3공장을 풀가동한 데다 긍정적 환율 효과 등이 작용하면서 가파른 실적 증대가 가능했다.앞으로도 삼성바이오로직스는 글로벌 톱티어 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO)로서 본격적인 성장에 박차를 가할 전망이다. 삼성바이오로직스는 최근 계열사 간 이해상충 우려를 해소하고 고객사의 신뢰를 확보하는 차원에서 바이오시밀러 자회사 삼성바이오에피스를 인적분할해 순수 CDMO체제로 전환한 바 있다.이 같은 노력에 따라 지난해에는 1조원 이상 규모의 계약을 3건 체결해 연간 수주액 6조원 돌파를 달성했다. 창립 이래 누적 수주는 위탁생산(CMO) 107건, 위탁개발(CDO) 164건으로 누적 수주 총액은 212억불을 기록하고 있다.이 밖에도 삼성바이오로직스는 신성장 동력 확보를 위한 전략적 투자를 단행했다. 미국 록빌(Rockville) 공장을 인수한 데 이어, 제3바이오캠퍼스 부지를 확보하는 등 국내외 시설 투자를 지속하고 있으며, ‘삼성 오가노이드(Samsung Organoids)’ 론칭, 18만 리터 규모 5공장 준공 등 주요 계획을 이행해 사업 기반을 강화하고 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com