지배구조 최우수 기업

공정거래위원회 86개 공시 대상 기업집단 소속

361개 상장사 지배구조 조사

정용진 신세계그룹 회장. 사진=신세계그룹

신세계그룹이 유통업 전반의 실적 부담이 지속되는 상황에서도 기업가치 제고(밸류업)에 박차를 가하고 있다.핵심 계열사인 이마트 이사회는 현재 총 7명으로 구성돼 있다. 이 중 사외이사는 4명이다. 특히 이사회 내 설치된 5개 위원회(감사·사외이사후보추천·보상·내부거래·ESG위원회)의 의장을 모두 사외이사가 맡도록 함으로써 의사결정의 독립성을 공고히 했다.이는 이사회가 경영 판단의 투명성을 높이고, 특정 이해관계에 쏠리지 않는 균형 잡힌 경영을 실현하겠다는 의지로 풀이된다. 지난해 정기주주총회에서는 정족수 요건을 충족하지 못한 소액주주 제안이 상정·채택됐다. 주주제안권 행사 범위를 넓힌 사례다.주주환원 정책 변화도 있다. 이마트는 2025 회계연도부터 최저 배당금을 주당 2500원으로 설정했다. 이는 기존 최저 배당금 대비 25% 상향된 수준이다.자사주 소각도 병행된다. 회사는 2025~2026년 동안 발행주식총수의 2% 이상을 소각한다고 밝혔다. 2025년 4월 15일 자사주 28만 주(약 1%)를 소각했다. 잔여 물량은 2026년에 추가로 소각할 예정이다.이마트의 2025년 기말 주가는 연초 대비 약 31% 상승했다. 같은 기간 일평균 거래량은 전년 대비 약 7% 증가했다.신세계백화점도 주주환원 정책을 강화하고 있다. 2025년에는 자사주 20만 주를 소각했고 2024 회계연도 기준 주당 배당금을 4500원으로 확정했다. 배당 기준일도 주주총회 이후로 변경해 배당 관련 예측 가능성을 높였다.이후 신세계백화점의 지배구조 핵심 지표 준수율은 86.7%를 기록했다. 2025년에는 한국거래소의 ‘공시 및 지배구조보고서 공시 우수법인’, 한국ESG기준원의 ‘ESG 최우수기업’으로 선정됐다.신세계인터내셔날은 ‘2027년 ROE 7% 달성’을 목표로 제시했다. JAJU 부문 양도를 통해 확보한 자금을 브랜드 인수 및 신사업에 투입하고 있다. 어뮤즈, 연작 등 자체 뷰티 브랜드는 해외 시장으로 유통망을 확대하고 있다.주주환원 측면에서는 발행 주식 수의 약 3% 규모 자사주를 취득해 단계적으로 소각 중이다. 최저 배당금은 주당 240원에서 400원으로 확대했다.신세계인터내셔날은 적극적인 IR 활동을 통해 투자자와의 소통 강화를 이어 나가고 있으며, ESG 활동과 지배구조 핵심 지표 관리를 통해 기업가치를 높여나가고 있다. 한국ESG기준원 평가에서 최근 3년 연속 ESG A등급을 획득하기도 했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com