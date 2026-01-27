화장품 제왕이 설계자?…로널드 로더는 누구인가[그린란드의 비밀②]

세계 최고 MBA 스쿨로 꼽히는 와튼 경영대학원 같이 다녀

◆ MBA서 시작된 인연, 정치적 실세로

2018년 존 볼턴 당시 미국 국가안보보좌관은 한 외신과의 인터뷰에서 이같이 말했다. 여기서 언급된 사업가는 로널드 로더였다. 미국 기업이자 글로벌 화장품 회사인 에스티 로더 설립자 에스티 로더의 둘째 아들이다. 기업을 물려받은 첫째 아들인 레너드 로더의 유일한 동생이기도 하다.세계 유대인 의회의 회장이자 미술품 수집가로 알려진 1944년생 사업가는 어떻게 국제정세를 쥐락펴락하는 인물이 됐을까.로더는 1944년 2월 26일 미국 유대인 가정에서 태어났다. 그의 어머니인 에스티 로더는 1946년 남편 조지프 로더와 에스티 로더 컴퍼니를 설립하며 가족 중심의 기업 경영에 뛰어들었다.로더는 1968년 에스티로더 이사회에 처음 참여했으며 2025년 1월 은퇴했다. 주주 합의에 따라 이사직 2명을 추천할 수 있어 딸인 제인 로더와 사위인 에릭 진터호퍼를 후임으로 올렸다. 현재는 에스티로더의 스킨케어 브랜드 크리니크의 연구소 회장직만 유지하고 있다.60년 넘게 이어지고 있는 로널드와 트럼프의 인연은 어머니 에스티 로더로 인해 시작됐다. 그는 두 아들을 경영대학원에 보냈다. 선택한 곳은 세계 1위의 MBA 스쿨로 꼽히는 와튼 경영대학원이었다. 와튼스쿨은 1881년 설립된 미국 최초의 경영대학원이다. 비슷한 시기 트럼프 역시 와튼을 선택하며 로널드 로더와 만나게 됐다.트럼프와 로더 모두 20대였던 1960년대 대학원을 함께 다니며 친해졌다. 대학원을 같이 다닌 시기는 1년에 불과하지만 뉴욕에서 사회적, 정치적으로 비슷한 커뮤니티를 공유하면서 단순한 지인을 넘어 친구가 됐다. 로더는 1965년 졸업했으며 트럼프는 1968년 졸업했다.2017년 트럼프는 세계유대인회의(World Jewish Congress) 연설에서 로더와의 오랜 우정을 언급했다. 트럼프는 “로더는 진정한 친구이자 내 미래를 예측한 인물”이라고 평가했다.사업적으로 협력한 적도 있다. 로더가 이사로 재직 중인 에스티로더 컴퍼니는 2004년 민트와 오이 향이 나는 ‘도널드 트럼프: 더 프래그런스’라는 트럼프 브랜드 향수를 출시했다.이후 로더는 트럼프의 최측근이 됐다. 트럼프의 정계 진출을 적극 지원한 것도 로더다. 트럼프가 2016년 대선에서 승리했을 때 로더는 트럼프 승리 모금 위원회에 10만 달러(약 1억5000만원)를 기부하기도 했다. 볼턴 전 국가안보보좌관은 “트럼프는 친구들에게서 들은 사소한 정보조차 진실로 받아들이고 그의 의견은 쉽게 바뀌지 않는다”고 말한 적 있는데 트럼프가 가장 신뢰하는 친구 중 한 명이 로더다.그린란드 합병을 주장한 것도 로더로 알려졌다. 로더는 미국과 덴마크의 협상에서 중재자 역할을 하겠다고 제안하기도 했다.로더의 움직임도 트럼프에게 힘을 실어주고 있다. 로더는 투자 컨소시엄 ‘그린란드투자그룹(Greenland Investment Group)’에 참여하고 있다. 컨소시엄 등을 통해 로더는 지난 10년간 그린란드에서 매입할 수 있는 상업적 지분을 사들이고 있다. 최근에는 디스코섬 최남단 케케르타르수아크에 있는 링마르크스킬덴에서 광천수를 취수할 수 있는 허가를 받았다.또 로더는 뉴욕포스트 기고를 통해 “트럼프의 그린란드 구상은 결코 터무니없는 것이 아니라 전략적인 것”이라고 강조했다. 그린란드의 얼음과 암석 아래에는 인공지능, 첨단무기, 그리고 현대 기술에 필수적인 희토류 원소가 풍부하다는 게 그 이유다. 로더는 “빙하가 녹으면서 새로운 해상 항로가 생겨나고 있으며 이는 세계 무역과 안보를 재편하고 있다”고 덧붙였다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com